Politiet brukte 48 minutter på å komme frem. I mellomtiden grep privatpersoner inn.

Det stilles to ulike krav til responstid. Disse varierer ut fra hvor mange innbyggere det er i politiets nedslagsfelt.

Det ene kravet sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 50 prosent av oppdragene (median) og det andre sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av oppdragene (80 prosentil).

Et krav på 30 minutter for 80 prosent av oppdragene vil si at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på 30 minutter eller kortere.

De nasjonale kravene for responstid er:

11 minutter i 80 prosent av hasteoppdragene for steder med 20.000 innbyggere eller mer.

For steder med 2000 til 19.999 innbyggere skal tiden være 19 minutter eller mindre i 80 prosent av oppdragene.

Tettsteder med mindre enn 2000 innbyggere skal ha 30 minutter eller bedre responstid i 80 prosent av hasteoppdragene.

Kilde: Krav og resultater for politiets responstid 2021