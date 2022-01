Hyttesalget går på høygir. Ikke bare på grunn av pandemien.

2021 ble all time high med hyttesalg for drøyt 37 milliarder kroner. Men mangel på snekkere og materialer fordyrer og forsinker byggingen.

Norsk hyttesenter på Hellerudsletta utenfor Oslo er Nordens største permanente hytteutstilling. Daglig leder Olaf Olstad foran noen av de 31 utstilte hyttene.

18. jan. 2022 17:05 Sist oppdatert nå nettopp

Stengte grenser og norgesferie har slått gunstig ut for flere bransjer. Hyttebransjen er trolig blant de aller heldigste.

Det er solgt 29 prosent flere nye hytter i perioden 2020–2021 enn i perioden 2018–2019, viser tall fra Prognosesenteret.

Aller sterkest har økningen vært fra sommeren 2020 til sommeren 2021. Da ble det solgt cirka 7000 nye hytter i Norge, ifølge Byggenæringens Landsforening (BNL). Det tilsvarer en dobling fra perioden før.

– Vi ser at de med god råd investerer i hytter i Norge heller enn hus i utlandet. Vi har fått en del av markedet vi hadde tapt, tilbake, mener Per Jæger i BNL.

Totalt kjøpte nordmenn hytter for 37,4 milliarder i 2021, viser tall fra Prognosesenteret. Tallet omfatter både brukte og nye hytter og er opp 11 prosent fra 2020 og opp 50 prosent fra 2019.

Og salget ser ikke ut til å avta noe særlig, til tross for at man kan reise til utlandet igjen. Ved utgangen av 2021 var det solgt 2,5 prosent flere hytter enn i 2020, ifølge Prognosesenterets tall.

Fakta Den norske hyttebransjen Består av nærmere 80 aktører, ifølge en kartlegging bransjen har gjort. Det inkluderer ikke de aller minste firmaene. En typisk aktør bygger ca. 50 hytter i året. 37 selskaper er medlem i Norske Hytteprodusenters forening (NOHF). De står for ca. 65 prosent av det norske ferdighyttesalget. Blant de største selskapene er FH-gruppen, Saltdalshytta og Tindehytter. Vis mer

Skyldes ikke bare pandemien

Økningen skyldes ikke bare pandemien, mener partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. Han mener forklaringene også er demografiske: Det er blitt flere nordmenn i den typiske aldersgruppen for å kjøpe hytte, som er i underkant av 50 år.

– Det er eldrebølgen som slår ut. I tillegg handler det om miljøbevissthet, at folk vil fly mindre, og utviklingen i boligpriser i byene. Folk har ikke råd til hus i byene. I stedet beholder de leiligheten og kjøper hytte, sier Øye.

Senterets undersøkelser tyder ikke på at det er de som har planlagt kjøp av fritidsbolig i utlandet, som har ombestemt seg og heller kjøpt hytte i Norge. Antallet som planlegger utenlandskjøp, ligger stabilt på cirka 100.000 husholdninger både før og under pandemien.

– Den gruppen har sittet på gjerdet, sier Øye.

Av den grunn venter han heller ikke noe brått fall i antall hyttekjøp når pandemien en gang er over.

– Vi tror farten vil avta noe i 2022, og at vi har sett toppen. Men det tar tid før den demografiske effekten fases ut.

Snittpris på 3,5 millioner

Økningen har de også merket på Hellerudsletta utenfor Oslo. Der ligger Norsk hyttesenter, Nordens største permanente hytteutstilling. Her kan potensielle kjøpere ta i øyesyn 31 ferdige hytter fra 21 ulike leverandører og få et inntrykk av hvordan det vil være å bo i dem.

I utvalget finnes alt fra moderne funkishytter i glass og stein til tradisjonelle laftehytter med gress på taket.

– Vi har hatt godt besøk de periodene under pandemien vi har kunnet holde åpent. Det har vel vært 250–300 innom ukentlig, sier daglig leder Olaf Olstad.

Han er også generalsekretær i Norske Hytteprodusenters forening (NOHF). Deres medlemmer har 65 prosent av det norske hyttemarkedet og har hatt en økning på 27 prosent i salget under pandemien.

– Og det ser ikke ut til at det bremser nå, sier Olstad.

Også på Norsk hyttesenter har de merket seg mange kjøpere under 50 år. De vil gjerne ha hytter av den mer moderne typen.

På senteret er det utstilt hytter som koster fra 2,5 millioner og opp til 9 millioner kroner. Snittprisen for hyttene som selges er ca. 3,5 millioner, inkludert såle og grunnarbeid.

Det er høyere enn snittprisen for alle omsatte hytter i landet, som ifølge SSB er på 2,3 millioner. Dette omfatter også brukte hytter.

Fakta Antall nye fritidsboliger igangsatt 2020: 4392 2019: 4711 2018: 4933 2017: 4616 Vis mer

200.000 kroner dyrere i snitt

Men selv om salget har økt kraftig, bygges det ikke i like raskt tempo. For det har vært mangel på både materialer og folk til å bygge hyttene. Det siste har sammenheng med innreiserestriksjonene Norge har hatt.

Det har blant annet vært lange leveringstider på vinduer og mangel på halvledere som brukes i vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.

– Mens man før kunne hoppe til en annen leverandør ved forsinkelser, går ikke det nå lenger. Alle aktører lever litt fra hånd til munn når man bygger hytter i dag, sier direktør Per Jæger i BNL.

Knappheten viser seg i igangsettingstallene, som langt fra har økt like mye som salgstallene. En annen propp i systemet er kommunenes byggesaksbehandling.

– Flere kommuner har ikke kapasitet til å behandle alle byggesakene. Vi holder på å kartlegge dette, sier Jæger.

Effekten av alt dette er at det tar lengre tid å bygge, og at de nye hyttene koster mer. En vanlig hytte er blitt 200.000–250.000 kroner dyrere, ifølge Olaf Olstad i Norske hytteprodusenter.

Prisøkningen skyldes også en kraftig økning i prisen på trelast. Hytteprodusentene forstår ikke denne prisøkningen og meldte i august trevareindustrien til Konkurransetilsynet, forteller Olstad. Konkurransetilsynet opplyser at de har behandlet klagen, men foreløpig ikke funnet grunnlag for å opprette sak.

Fakta Import av ferdighytter En del av hyttene som føres opp i Norge, fabrikkeres ferdig i utlandet og eksporteres. I 2020 ble det importert ca. 35.000 tonn slike hytter. Det var betydelig ned fra 2019 (44.000 tonn). Blant landene det importeres mest fra er Litauen, Estland og Sverige. Vis mer

Direktør Per Jæger i Byggenæringens Landsforening.

Ber forbrukerne være kritiske

Vekst i hyttesalg tiltrekker seg også nye aktører på markedet. Jæger i BNL mener det er viktig at hyttekjøperne er kritiske til hvilke selskaper de bestiller fra.

– Ligger et selskap langt under andre i pris, er det en veldig god indikasjon på at man ikke følger alle regler. Da bør kjøper gjennomgå papirene nøye og sjekke referanser, sier han.

Bransjens fremste virkemiddel mot useriøse aktører er bruk av standardkontrakter, såkalte byggblanketter fra Standard Norge. I 2020 lanserte de også merkeordningen «Trygt hyttekjøp» for kvalitetsbevisste hytteprodusenter.

– Folk skal være trygge på at produsenter som bærer dette merket, følger norsk lov. Vi har sett at enkelte deler av bransjen ikke tar vare på arbeidsfolk. Det skaper ulike konkurranseforhold og gjør at vi får inn mafia og andre ting vi ikke ønsker i dette markedet.