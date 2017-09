Valdres-saken: Fortsatt usikkert om tiltalte er frisk nok til å avgi forklaring

– Vi avventer en erklæring fra rapporten som den rettsoppnevnte psykiateren arbeider med. Først når den foreligger kan retten ta stilling til om rettsforhandlingene utsettes ytterligere eller om saken kan berammes på nytt, sier aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge etter at datteren Angelica (13) ble funnet død på familiens hytte i Valdres 31. desember 2015.

13-åringen døde av avmagring og trolig nedkjøling, hun veide da 21,7 kilo og hadde en BMI på 8,8. Mishandlingen består etter aktoratets oppfatning av det faktum at moren ikke sørget for at hennes anoreksiplagede datter fikk nødvendig helsehjelp og behandling. Strafferammen er 15 års fengsel.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Saken ble utsatt

Saken startet i Gjøvik tingrett 26. april i år, men ble utsatt etter halvannen dage fordi den tiltalte kvinnen brøt sammen. En legeerklæring slo fast at det var utilrådelig å fortsette straffesaken på grunn av hennes helsetilstand.

– Vi ba da at det ble oppnevnt sakkyndige for å vurdere tiltaltes helsetilstand. dessuten ba vi om at det ble foretatt undersøkelser knyttet til hennes evne til å være i retten og utøve sitt eget forsvar, sier Arne Ingvald Dymbe.

I august skulle den tiltalte moren møte til vurdering hos psykiater, men hun dukket ikke opp hos overlegen som ble oppnevnt til å vurdere om kvinnene «er i stand til å møte i retten, herunder når hun vil være i stand til å møte.»

Påtalemyndigheten varslet at hun kunne bli pågrepet om hun ikke meldte seg siden politiet ikke fant henne.

– Undersøkelsen er nå gjennomført, og vi venter på konklusjonen, sier Dymbe.

Fastholder sin uskyld

Den tiltalte moren har hele tiden fastholdt sin uskyld og at datterens spisevegring ble utløst av mobbing på skolen.

– Jeg er nødt til å si noe om mobbingen, ellers kan jeg ikke forklare hvorfor vi måtte bytte skole og alt. Det startet i det små, utestengelse fra lek, stygge kommentarer, Angelica prøvde å ordne opp selv. Jeg tok det opp på alle utviklingssamtaler, men jeg krysset ofte ikke av på skjemaet som vi fikk utdelt i forkant av samtalene. Det er noe sårt og vondt å krysse av for at ditt barn ble mobbet, forklarte hun i retten.

Det har vært en heksejakt, forklarte hun.

Kvinnens forsvarer, Aasmund Olav Sandland bekrefter i en SMS til Aftenposten at ny dato for rettsforhandlinger ikke er berammet. Han ønsker ikke å si noe om sin klients helsetilstand.