Drapssak henlagt – kvinne slipper straff for å ha slått ihjel ektemannen

– Hun er meget fornøyd med vedtaket. Hun sier at hun er glad for at hun slipper rettssak og straff, sier 55-åringens advokat, Harald Stabell, til Fædrelandsvennen.

Torsdag besøkte Stabell kvinnen på sykehuset i Kristiansand, hvor hun har vært tvangsinnlagt siden i sommer.

– Hun sier at oppholdet på sykehuset er som å være i fengsel, sier Stabell.

Under besøket informerte han klienten sin om Riksadvokatens vedtak om at straffesaken mot henne er henlagt. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Privat

Slo ihjel mannen med en stein

55-åringen nektet først for å ha hatt noe med drapet å gjøre. Men etter syv uker i varetekt tilsto hun å ha tatt livet av ektemannen med en stein.

Kvinnen har forklart at hun gravde ned steinen ved en søppelbod på utsiden av parets bolig på Hånes. Hun deltok senere på en rekonstruksjon hvor hun viste politiet hvor steinen lå begravd.

Etter det Fædrelandsvennen forstår fester politiet lit til kvinnens forklaring, som støttes av andre bevis i saken.

– En svært spesiell sak

Stabell sier til Fædrelandsvennen at saken er svært spesiell.

– Jeg har aldri tidligere opplevd at en drapssak har fått et slikt utfall som dette. Men jeg mener det er en riktig beslutning, sier Stabell.

– Hva har hun sagt om årsaken til at hun drepte ektemannen?

– Det tenker jeg blir feil av meg å kommentere, så det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Stabell.

Erlend Olsbu

Ikke fare for gjentagelse

De sakkyndige konkluderte under tvil med at kvinnen var tilregnelig da hun drepte ektemannen. Etter drapet ble tilstanden hennes verre og påtalemyndigheten kom frem til at det ikke var aktuelt å kreve fengselsstraff.

Det ble deretter vurdert om det var mulig å be om en dom om tvungent psykisk helsevern, men nå har Riksadvokaten konkludert med at heller ikke dette er mulig.

For å dømme noen til tvunget psykisk helsevern må det foreligge en voldsrisiko og en nærliggende gjentagelsesfare. Det mener Riksadvokaten at det ikke gjør.

– Riksadvokaten mener samfunnsvernet kan ivaretas på en tilstrekkelig måte gjennom helsevernloven, sier Stabell.

55-åringen er fremdeles tvangsinnlagt og vil trolig forbli det en stund fremover. Planen er å flytte henne til en egen bolig, hvor hun vil få døgnkontinuerlig tilsyn.

Fordi det ikke foreligger en dom mot kvinnen, er det den behandlende legen og ikke domstolen som avgjør om tvangsbehandlingen kan avsluttes.

Eivind Kristensen

– Ikke politisk motivert

63 år gamle Mahmoud Mohammadi ble funnet drept i sitt eget hjem på Hånes fredag 26. februar. Mannens kone og sønn ble dagen etter siktet for drap eller medvirkning til drap, men begge ble senere løslatt.

Etter fem uker ble kona pågrepet på nytt og varetektsfengslet.

Åttebarnsfaren Mohammadi var politisk flyktning og kom til Norge fra Iran i 1998. I hjemlandet hadde han i flere tiår vært aktiv i Kurdistans demokratiske parti (KDP). Han var også en kjent leder for en gruppe innen Peshmerga-militsen. I Norge fortsatte han å jobbe for kurdernes sak.