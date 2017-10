Millioner deler i sosiale medier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering

– Flere vil skjønne at de ikke er alene, og man kan får frem et budskap om at det er hjelp å få, sier Mia Myhre, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til VG.

Hun tror at kampanjer som den som nå sprer seg i sosiale medier kan bidra til å redusere skammen for dem som er rammet av seksuelle overgrep og trakassering.

I løpet av det siste halvannet døgnet har millioner brukt emneknaggen #metoo på Twitter, Facebook og Instagram.

Emneknaggen, som betyr «meg også», brukes flittig, først og fremst av kvinner, til å dele egne historier om seksuell trakassering, voldtekt og overgrep.

Avis: 12 millioner deler

Noen forteller om konkrete opplevelser, mens andre viser sin støtte til andre som har opplevd seksuelle overgrep. Mange velger også å dele emneknaggen #metoo uten å gå i detaljer om sine erfaringer.

Det hele startet ved at skuespiller Alyssa Milano delte en tweet som oppfordret andre kvinner som også har opplevd seksuell trakassering å besvare tweeten med #metoo. Responsen har vært massiv.

Blant dem som svarte var artisten Lady Gaga, poeten Najwa Zebian og skuespillerne Rosario Dawson, Debra Messing og Anna Paquin.

Den britiske avisen The Independent skriver at mer enn 12 millioner innlegg verden rundt har tatt i bruk emneknaggen på Facebook og Twitter de første 24 timene.

Skuespiller og slampoet Sofie Frost delte mandag i et innlegg i Aftenposten sin historie om seksuell trakassering. Les innlegget her.

Hollywood-mogul falt

Dette skjer i kjølvannet av avsløringene og skandalene rundt den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein som er anklaget for seksuell trakassering og overgrep mot kvinner.

Den Oscar-vinnende regissøren Kathryn Bigelow, som står bak filmer som «The Hurt Locker» og «Zero Dark Thirty», hyller #metoo-kampanjen.

Til The New York Times uttrykker hun at bruken av sosiale medier gjør at informasjon som forsøkes å begraves av mektige personer likevel kommer til overflaten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har lagt merke at det florerer av folk som deler emneknaggen i sosiale medier.

– Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier hun.

Nettopp fordi det er så mange som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har Bjurstrøm bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

Ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) opplever i underkant av fem prosent av yrkesaktive i Norge at de blir seksuelt trakassert på arbeidsplassen én gang eller mer i måneden. Det er ifølge undersøkelsen flest unge kvinner som oppgir at de har opplevd seksuell trakassering.

– Arbeidsgivere har ikke gode nok rutiner

Nestleder og jurist hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Åsulv Solstad, mener at arbeidsgivere ofte ikke håndterer seksuell trakassering godt nok.

– Det vi ser på de sakene vi får inn er at det ofte ikke er gode nok rutiner hos arbeidsgivere for å håndtere episoder. Der det foregår seksuell trakassering som ikke stoppes, så eskalerer den ofte, sier Solstad.

Han opplyser at det er likestillingsloven som regulerer forbudet mot seksuell trakassering.

– Definisjonen i loven er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom. Det kan være fysisk berøring, men også verbal trakassering som for eksempel kommentarer om kropp og utseende generelt, sier han.