Savnet mann funnet omkommet etter båtulykke i Odda

Mannen ble meldt savnet etter at båten han satt i, gikk ned søndag ettermiddag. Elven ble demmet opp for å gjøre letearbeidet lettere.

– Vi demmer opp vannet på toppen slik at det skal bli mindre vann i elven og enklere å gjøre søk, sa redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til NRK.

Litt før klokken 19 opplyste politiet at mannen var funnet omkommet.

Deler av båten ble først funnet i elven som går mellom Ljosavatnet og Reinsnosvatnet. Politiet opplyste da at båten var knust eller ødelagt.

Det går en bro over elven, og vitner på broen skal ha sett at mannen og båten gikk ned i stryket. Til NRK opplyser politiet at det var pårørende til den savnede mannen som var vitner til hendelsen.

Politiet meldte om ulykken like før klokken 14.30 søndag ettermiddag.