Ras sperrer E 39 i Sør-Trøndelag

Politiet meldte om raset ved 7.45-tiden søndag morgen. Raset skjedde ved det regulerte vannet Vasslivatnet som ligger på grensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kort tid etter meldte også Vegtrafikksentralen om raset.

– Ras sperrer hele veibanen. Bil har kjørt seg fast, men ingen personskade. Entreprenør er på vei, melder Vegtrafikksentralen.

– Det var trafikanter som meldte inn til politiet klokken 7.33 at det var gått et ras av stein og jord over hele E39, og at det ikke er mulig å passere. Hele raset skal være om lag seks meter bredt, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han forteller at bilen som står fast, ikke ble tatt av selve raset, men at vedkommende kjørte inn i det.

– Trafikanter på stedet sier også til politiet at det ser ut som om veien kan rase ut på nedsiden av rasstedet, sier Hollingen.