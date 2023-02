Drastiske kutt på landets fjerde største sykehus: – Vi kan ikke fortsette slik

St. Olavs hospital står overfor dramatiske kutt etter at innføringen av Helseplattformen har gitt ekstrakostnader på 290 millioner kroner. Nå skal ledelse og tillitsvalgte finne frem til «radikale tiltak» som kan gi «betydelige gevinster».

Styreleder Ola H. Strand sier sykehuset er nødt til å kutte i utgiftene. Foretakstillitsvalgt for overlegene, Vivi Bakkeheim kaller kuttene St. Olav har i vente for alvorlige.

(Adresseavisen) – Jeg har liten tro på ostehøvelkutt. Det har vi drevet med på St. Olav tidligere, men det gir ingen store summer. Nå må vi ta strukturelle grep, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til Adresseavisen.

St. Olav ligger an til et underskudd på 256 millioner kroner for 2022, hvor det meste skyldes ekstrakostnader knyttet til innføringen av Helseplattformen. I år planlegges det for et overskudd på beskjedne ti millioner kroner i et budsjett på nær 11 milliarder.

