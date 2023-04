Politidirektøren om politivold-video: – Kan svekke tilliten til politiet

– Skakende, sier politidirektør Benedicte Bjørnland om videoen som skal vise vold fra politiet mot en 26 år gammel mann i Kongsberg.

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller om utvalgte kriminalitetstrusler med utgangspunkt i Politiets trusselvurdering for 2023. Foto: Hanna Johre / NTB

28.04.2023 17:25 Oppdatert 28.04.2023 18:12

En politimann i 30-årene er tiltalt for vold etter gjentatte slag mot en 26-åring på Kongsberg i oktober fjor høst. Samtidig etterforskes en annen politimann for å ha slettet bevis.

Videobildene fra hendelsen har skapt sterke reaksjoner.

– Sånn som denne videoen fremstår, er den jo egnet til å skade tilliten til politiet. Den er jo skakende i sitt innhold, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Slått og sprayet med pepperspray

På videoen ser man blant annet to politimenn legge den 26 år gamle mannen i bakken. Han blir deretter slått med knyttet neve og batong av den tiltalte politimannen. Han blir også sprayet med pepperspray.

Også en kamerat av 26-åringen ble slått av politiet. En ytterligere mann i vennegjengen filmet hendelsen med mobilen sin. En annen politimann tok fra ham telefonen og slettet videoen. Denne politimannen blir fortsatt etterforsket av Spesialenheten.

Det er i tillegg flere avvik mellom politimennenes rapport av hendelsen og «det som faktisk skjedde», skriver Spesialenheten, ifølge NRK.

Politimannen sier til TV 2 at han har forståelse for at innholdet i videoen virker skremmende. Fredag har han fått oppnevnt John Christian Elden som forsvarer.

Her blir Kevin Simensen slått med batong av en politimann på Kongsberg. Det viser en video fra Dagbladet TV.

– Jeg er oppnevnt som forsvarer i saken og har bedt om å få dokumentene oversendt. Inntil jeg har mottatt og sett på dem, avventer jeg å mene så mye om saken, sier Elden til TV 2.

Bjørnland understreker overfor NRK at hun ikke kjenner innholdet i etterforskningen til Spesialenheten for politisaker utover det som kommer frem i videoen, samtidig som hun gjentar ordet skakende i sin beskrivelse av den.

– Vi har generelt sett høy tillit, men en sånn sak som dette, er egnet til å rive ned tilliten til politiet, sier Bjørnland.

Justismord, rolleblanding og ulovlige ransakelser

Dette er ikke den første saken som har utfordret politiets tillit. De siste årene har det vært en rekke avsløringer om rolleblanding hos politiet og ulovlig maktbruk mot rusbrukere.

Høsten 2021 satte regjeringen ned et utvalg for å undersøke om skillet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har vært tydelig nok. NNPF er en privat organisasjon som jobber for en streng narkotikapolitikk og som er motstander av rusreformen.

Utvalget konkluderte tidligere i år med at det ikke i tilstrekkelig grad har vært godt nok skilt mellom rollen som politi og rollen i NNPF.

I 2021 ble det også avdekket at politiet har drevet ulovlig ransaking av rusmisbrukere.

Politiets egen innbyggerundersøkelse for 2022 viste at tilliten til politiet har falt. I fjor svarte 72 prosent av de spurte at de hadde høy eller ganske høy tillit til politiet. 11 prosent av de spurte sa at de hadde fått lavere tillit til politiet, meldte Politiforum.

Baneheia- og Tengs-saken, samt henleggelser nevnes også som årsaker til at tilliten til politiet er svekket.

Baneheia-saken, der Viggo Kristiansen ble frifunnet for drap og voldtekt etter å ha sonet 21 år i fengsel, omtales som et av norgeshistoriens verste justismord.