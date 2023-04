Dette mener kommunen er ulovlig alkoholreklame

«Vinflaskene og vinskapet gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk», skriver kommunen om bareierens interiørgrep.

Vinflasker med lys og vinskap rett på utsiden av bardisken er ikke lov på en bar, ifølge Stavanger kommune.

20.04.2023 17:25

– Det er så dumt at det ikke går an, sier bareier Stian Robberstad i Stavanger.

For et drøyt år siden åpnet han baren Matros midt i Stavanger sentrum.

For å skape stemning har han satt tomme vinflasker med stearinlys i på bordene. Og siden lokalet er trangt og mangler lager, har han plassert et vinskap ute i lokalet.

Det reagerte skjenkekontrollørene på. Årsak: De mente det var ulovlig alkoholreklame.

Dert synes Robbestad er uforståelig og lite logisk. Både under og i etterkant av kontrollen har bareieren forsøkt å forklare grepene.

– De burde utvise litt skjønn. Dette strider mot all sunn fornuft, sier han.

Gjenbruk og bærekraft

I svaret til kontrollmerknadene skriver han at bruk av tomme vinflasker som lysestaker er en «velkjent som stemningsskaper og en fin måte å fremme gjenbruk og bærekraft på». Han påpeker også at flaskene er delvis dekket av stearin.

«Hva som er forskjellen på å bestille en flaske vin til bordet, flasken blir da synlig for andre kunder, eller å benytte en vinflaske som lysestake er vanskelig å forstå,» skriver han.

Han forklarer også at vinskapet er delvis dekket til med folie, og er plassert utenfor baren siden det er begrenset med lagringsplass i lokalet.

Han påpeker også flere vinbarer i byen har hele vegger dekket med vinflasker fra gulv til tak. Flere steder har også skap fylt med vin synlig i publikumsområdet.

– Her drives det åpenbar forskjellsbehandling og ulik tolkning av regelverket, sier han.

Kommunen ville ikke høre på innvendingene. I stedet vedtok de å gi baren en «prikk» for brudd på alkoholforskriften.

Kommunen skriver at den legger til grunn at «formålet med lysestakene og vinskapet mest sannsynlig er å fremme salg av alkoholholdig drikke.»

«Vinflaskene og vinskapet gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk. Det vil være

alkoholreklame hvis «en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk,» står det videre.

Kommunen: Ikke relevant om vinflaskene har lys i

– Reglene er slik at hvis du skal ha et barskap stående på skjenkestedet, må det stå i direkte tilknytning til baren, sier juridisk leder i Stavanger kommune, Anita Wirak.

Hun sier reglene ikke sier noe konkret om hva som regnes som «direkte tilknytning». I dette tilfellet står skapet 2–3 meter unna baren.

– Det blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Her ble det lagt ved bilder som viser at det står isolert, løsrevet fra baren, sier hun.

Om vinflaskene med lys i sier Wirak:

– Om vinflaskene brukes til lys eller ikke, er ikke viktig. Det er budskapet på flasken som er alkoholreklamen.

– Ville det hjulpet om han hadde fjernet etikettene?

Slik står vinskapet plassert – ifølge Robbestad rundt 2,5 meter unna bardisken.

– Nei, det hadde ikke hjulpet. Så lenge de er utformet som en flaske og står på utstilling, vi det rammes.

På anklagen om at kommunen driver åpenbar forskjellsbehandling, sier Wirak at kommunen kun forholder seg til merknader skjenkekontrollørene sender inn. Hun henviser ellers til selskapet som foretar kontrollene for kommunen.

– At noen vinflasker med stearinlys i og et vinskap inne på en bar med 18-årsgrense skal være ulovlig, kan være litt vanskelig å forstå. Bareier mener regelverket er fullt av gråsoner og er overmodent for en gjennomgang. Er du enig?

– Jeg tror ikke det er så vanskelig å forstå. Man kan like eller ikke like alkoholreklameforbudet, men dette er en nasjonal lovoppgave. Som kommune er vi satt til å forvalte regelverket og må forholde oss til det, akkurat som bareierne, sier hun.

Det siste er Robbestad usikker på om han vil gjøre.

Baren ble tildelt én prikk for bruddet. Får utesteder mer enn 12 prikker i løpet av ett år, mister de skjenkebevillingen i én uke. Så langt har Matros to prikker.

Robberstad sier han heller mot å la flaskene stå og ta imot de prikkene som måtte komme.

Døren på vinskapet er allerede delvis dekket til av folie. Nå vurderer han å dekke til resten.

– På folien kan jeg skrive «sensurert av Stavanger kommune – fordi du ikke har lov til å se dette», sier han.