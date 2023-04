Seks personer har status som fornærmet etter russetreff i Halden

Politiet har avhørt to av dem som ble innlagt etter russetreffet i Halden. Totalt har seks personer status som fornærmet.

Totalt seks personer ble sendt til Sykehuset Østfold Kalnes med symptomer på forgiftning etter et russetreff i Halden lørdag.

24.04.2023 11:31

– Vi har avhørt to stykker og fått navn på tre til i dag. Vi har ikke fått snakket med dem enda, men skal avhøre disse fortløpende. Da får vi se om det er noen likhetstrekk, sier Mona Bergseth, seksjonsleder for etterforskning i Øst politidistrikt, til NTB.

Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus i Sarpsborg med symptomer på forgiftning etter et russetreff på Fredriksten festning i Halden. En sjette person oppsøkte sykehuset søndag.

Det er ukjent hva de kan ha fått i seg, men det er mistanke om at det kan dreie seg om et nytt narkotisk stoff. Alle har symptomer på forgiftning.

Venter på blodprøvesvar

Politiet venter nå på svar på blodprøver.

– Resultatet vil gi oss flere svar. Prøvene sendes inn til analyse i dag. Jeg er usikker på når svaret kommer, men vi har dialog med sykehuset om det, sier Bergseth.

Søndag var fortsatt to personer innlagt, men Bergseth vet ikke hvor mange som eventuelt fortsatt er på sykehus nå. Hun kaller hendelsen alvorlig.

– Det er veldig alvorlig når flere personer blir innlagt og får de symptomene de får. Det er viktig fremover å igjen advare mot å drikke fra andres flasker, og minne om at man må passe på hverandre, alltid være sammen med andre, ikke gå alene, og at man har kontroll på det man tar inn, sier hun.

– Det er kjempeviktig, og kan ikke sies mange nok ganger, understreker Bergseth.

Nytt syntetisk dop

Det ble tidlig mistanke om syntetisk dop etter at ungdommene ble innlagt med pusteproblemer. Foruten pusteproblemer var det også snakk om hallusinasjoner og smerteskrik, ifølge overlege Dag Jacobsen ved Giftinformasjonen.

Han opplyste til VG søndag at det går rykter om at det er et nytt dop på vei, en blanding av forskjellige stoffer.

Ifølge Bergseth er det for tidlig å si om denne hypotesen er styrket eller svekket. Foreløpig er hun ikke kjent med lignende hendelser i andre politidistrikt.