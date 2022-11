Forsvarssjefen: – Vi har håndtert varslingssaker for svakt

Forsvarets system for håndtering av varslingssaker er for svakt, og sakene blir behandlet for lavt i systemet. – Et korrekt bilde av den faktiske situasjonen, sier forsvarssjefen.

ARKIVBILDE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mottok fredag rapporten fra PWC.

18. nov. 2022 11:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Vår hovedkritikk er forsvarets uensartede praksis for varslinger. Der risikoen for feil og mangler er høy, sier Gunnar Holm Ringen, leder for PwCs avdeling for gransking, etterlevelse og sikkerhet.

– Forsvarets system for håndtering av varslingssaker er for svakt, og sakene blir behandlet for lavt i systemet, sier Ringen.

Fakta Her er hovedfunnene i rapporten: Forsvaret har organisert mottak og oppfølging av varslinger på en måte som ikke i tilstrekkelig grad kompenserer for særtrekk og sårbarheter.

Det er liten kapasitet og kompetanse på varslingssaker lokalt.

Dagens system når det gjelder varslinger innebærer en risiko for at varslingssaker feilaktig kategoriseres som henvendelser og ikke varslinger.

Forsvaret har hatt lite fokus på å gjenopprette arbeidsmiljø utover den konkrete situasjonen varselet gjelder. Det gjelder også forebygging.

Forsvarets behandling av varsler gjør at det oppstår et vakuum i forhold til rollen som arbeidsgiver når Forsvaret eller politiet tar over gransking/etterforskning.

Retningslinjene oppleves som uklare for hvordan overordnede skal saksbehandle varsler.

Det mangler en helhetlig oversikt over saker som kunne avdekke svakheter på tvers i Forsvaret.

Forsvaret vet ikke om tiltak som blir anbefalt, faktisk iverksettes.

Systematiske svakheter skaper risiko for at militære ledere ikke benytter hele sitt handlingsrom ved utmåling av sanksjoner.

Forsvaret har ikke sikret tilstrekkelig og kontinuerlig opplæring rundt håndtering av varsling.

Forsvaret har ikke en organisering og rutiner som sørger for likebehandling av reaksjon og sanksjon i varslersaker. Vis mer

– Vårt klareste hovedfunn er at den desentraliserte håndteringen av varslingssaker og sårbarhetene Forsvaret har, gir en forhøyet risiko for at det går feil, sier Gunnar Holm Ringen.

– Våre anbefalinger er 15 konkrete tiltak, basert på hovedområder der roller, rutiner, kultur og opplæring blir bedre. Vi foreslår at det er nødvendig at saker løftes ut fra det lokale forhold. Og der det skal rapporteres direkte til forsvarssjefen.

Forsvarssjefen: – Et korrekt bilde

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var krystallklar på hva han tenkte om innholdet i rapporten fra PwC:

– Funnene i rapporten presenterer et korrekt bilde av den faktiske situasjonen.

Han kalte konklusjonene for helt tydelige.

– Forsvaret har håndtert varslingssaker for svakt. Mange av de berørte er ikke ivaretatt på en god nok måte.

Forsvarssjefen pekte blant annet på utfordringen dette har vært for unge og urefarne ledere.

– Unge ledere i Forsvaret har ikke blitt gitt de rette forutsetningene til å håndtere de mest alvorlige sakene. Det er for mye som er uklart.

Deretter sa Kristoffersen:

– Tusen takk til alle dere som har varslet. Dere har bidratt til forandringer.

– Forsvaret er fortsatt mannsdominert. Ledere er unge og vi bytter ofte arbeidssted. Grensen mellom hva som er arbeid og fritid, kan være uklare. Påminnelse om forebygging og uheldige hendelser har vi hele tiden. To ting er sentralt for oss nå: Vi må skape et trygt og godt arbeidmiljø for alle. Det finnes ingen raske og enkle løsninger. Jeg vet at det er gjort mye godt arbeid i Forsvaret, men vi har ikke gjort nok, sa han.

– Det vi skal gjøre nå er å se hvordan vi kan omsette PwC-raporten i praksis, sa Kristoffersen.

Forsvarssjefen svarte på spørsmål om hvor lang tid forsvaret nå vil bruke på å etablere nye rutiner, at han håper det vil være på plass første halvår i 2023.