Flere ras på E16 og på Voss: – Har aldri opplevd det så ille

E16 kan bli stengt i flere dager, sier brannsjef Reinhard Sørensen i Aurland.

Dette raset sperrer E16 i Nærøydalen. Vis mer







Publisert: 11.09.2023 19:13

Mandag ettermiddag gikk det er stort ras over E16 i Nærøydalen, mellom Stalheim og Gudvangen.

– Det er valgdag og kunne ikke skjedd på en verre dag, men vi har kontroll. Alle skal få stemme, sier Trygve Skjerdal, ordfører i Aurland.

Over to meter høyt

En innringer har varslet Vegtrafikksentralen om at raset er over to meter høyt. Hele veien er sperret.

110-sentralen opplyser at det i tillegg har gått flere ras i dalen. Alle nødetater rykket ut, men det er ikke noe som tyder på at biler eller personer er tatt av steinmassene.

Roger Kvist har bodd i Nærøydalen siden 2018, og han sier han aldri har opplevd så voldsomme naturkrefter.

– Enormt mye vann

– Det kom helt enormt mye vann ned fjellsiden på kort tid. Etter det tok det ikke lang tid før det begynte å buldre, sier Kvist, som driver Gudvangen camping.

Samboeren hans, Lene Hagen, var på vei hjem da raset gikk. Hun ble stående fast på andre siden av Stalheimtunnelen, få kilometer unna. Tunnelen er nå stengt.

– Jeg var nesten hjemme, men nå har jeg snudd, sier hun.

Brannsjef Reinhardt Sørensen i Aurland sier det kan ta flere dager å åpne E16 ved Gudvangen.

– Det holder ikke bare å rydde veien, de må rense opp i fjellsiden også, sier han.

Han anslår det største raset, ved Hylland bro, til å være tre-fire meter høyt. I tillegg har det gått flere mindre ras.

Flere veier stengt

Vegtrafikksentralen varsler at det kan ta flere timer å åpne veien igjen.

Derek Murphy var på vei fra arbeid i Flåm og hjem til Voss, men han kom ikke forbi raset.

– Det var mye stein og jord, sier han.

Ved 18-tiden satt han på en båt tilbake til Flåm. Der blir han natten over, ettersom han arbeider der.

– Jeg håper jeg får stemme, men jeg bor jo på Voss og kommer meg ikke dit, sier han.

Disse veiene er berørt

Også flere andre veier er stengt på grunn av ras og flom. Slik er status ved 18-tiden:

E 16 er stengt mellom Flåm og Stalheim på grunn av flere ras.

Stalheimskleiva er stengt fordi veien ikke er dimensjonert for omkjøring.

Veien mellom Gudvangen og Bakka er stengt på grunn av ras.

Fylkesvei 5738 i Gloppen er stengt på grunn av flom.

Fylkesvei 5600 mellom Vik og Arnafjord er stengt på grunn av steinsprang.

Fylkesvei 5724 i Briksdalen i Stryn er stengt på grunn av flom.

På fylkesvei 79 i Granvin har politiet fått melding om at en bil er truffet av en stein i frontruten. Entreprenøren har vært på stedet og har ikke funnet stein i veibanen. Veien er åpen.

På fylkesvei 500 i Husnes og flere steder på E16 nord for Voss er det meldt om store vannmengder i kjørebanen, men her er det foreløpig ikke stengt.

Den intense nedbøren mellom 15 og 16 i ettermiddag førte til at flere hytter i Tråstølen på Voss hyttefelt ble rammet av jordskred.

– Jeg har ikke helt oversikt over skadene, men 3–4 hytter skal ha blitt rammet. I tillegg er deler av skiløypenettet og veier påført skader, sier Øyvind Wæhle i Voss resort.

Wæhle sier det ble gjort en stor innsats av mannskap med maskiner for å begrense omfanget av skadene.

– Heldigvis har ikke dette gått ut over liv og helse, sier han.

50 turister er på en rundtur i regi av Norway in a nutshell. De tok Bergensbanen til Myrdal og tog til Flåm. De skulle med buss fra Gudvangen til Voss, men nå er de på vei tilbake til Flåm.

– Målet er å få dem tilbake til Bergen, og første etappe er å få dem til Flåm. Om det blir med buss eller båt derfra, er ikke avklart ennå, sier Vibeke Raddum, kommersiell direktør i Fjordtours som driver Norway in a nutshell.

– Jeg vet ikke når vi kommer til Bergen, sier en av turistene, en kvinne fra Spania.