Politiet til stede ved bisettelsen av Jonas Aarseth Henriksen

Jonas Aarseth Henriksen blir bisatt fra Hønefoss kirke torsdag. Det er fremdeles langt flere spørsmål enn svar i den mye omtalte drapssaken.

Jonas Aarseth Henriksen bisettes i Hønefoss kirke i dag. Drapsgåten er fortsatt uløst. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 11:56 Oppdatert: 31.08.2023 12:11

Jonas Aarseth Henriksen ble bare 30 år. Torsdag 17. august ble han funnet død i en bil i nærheten av en hytte ved Nes i Ådal, noen mil nord for Hønefoss.

Politiet har bekreftet at 30-åringen ble drept. Ut over det har de vært tilbakeholdne med opplysninger.

– Vi registrerer at det er stor interesse for saken, og det har vi stor forståelse for. Men hovedfokuset vårt er å få gjennomført en grundig etterforskning, og vi mener det er nødvendig å være tilbakeholden med informasjon, sier Tine Henriksen, politiadvokat i Sørøst politidistrikt.

Ingen er så langt pågrepet. Hvorfor noen tok livet av Jonas Aarseth Henriksen, er fortsatt uklart.

– Dette er en komplisert sak, og vi må ta høyde for at etterforskningen vil kunne ta tid, sier Henriksen.

Familiens advokat, Marijana Lozic, har gjort det klart at pressen ikke er velkommen inn i kirken for bisettelsen eller på minnestunden etterpå. En uttalelse fra familien til mediene er ventet i 18.30-tiden.

Det vil bli kjørt en lastebilkortesje til ære for avdøde. Arrangørene sier at det trolig vil føre til noe kaos i trafikken på Hønefoss.

Drap på bedriftseier en «komplisert sak»

Kilder Aftenposten har snakket med på Hønefoss, beskriver Aarseth Henriksen som en gladlaks og en hyggelig kar.

Pårørendekontakt for avdødes familie, Ivar Borgen, sa til Aftenposten i forrige uke at stesønnen hadde et stort kontaktnett. Han var stadig var på farten og glad i å hjelpe mennesker.

Jonas Aarseth Henriksen startet eget firma i ung alder. Firmaet hans, Henriksen Solutions, drev med boring og spyling av brønner og rør samt transport av betong. Avdøde hadde arbeidsgiveransvar for syv ansatte.

Han jobbet også som bilberger på deltid for et firma på Hønefoss.

I tillegg til å være bedriftsleder var Aarseth Henriksen en populær Tiktok-er under navnet «LastebilJonas», og en profil i lastebilkretser.

Pårørendekontakt Ivar Borgen. Familien til avdøde har gjennom sin advokat gjort det klart at pressen ikke er velkommen i forbindelse med bisettelsen. Vis mer

Etterforsker sammenhenger

Politiet mener det er helt nødvendig å etterforske saken bredt. Hittil er det gjennomført i overkant av 70 vitneavhør i saken. Politiet sier de opplever at vitner er samarbeidsvillige i avhør.

– Vårt inntrykk er at de er interessert i å hjelpe politiet, sier Tine Henriksen.

Politiet mottar mange tips, og Henriksen sier det fortsatt er en del personer som kan sitte på relevant informasjon. Disse vil bli kalt inn til avhør.

– Dette er nye navn vi tenker kan ha relevant informasjon, sier hun.

Seks dager før han ble funnet drept, ble Aarseth Henriksen intervjuet av Batong Media, som produserer podkasten «Avhørt». I denne fortalte han om de dramatiske hendelsene som han hadde vært rammet av siden 2021.

Dette var hendelser som omhandlet hærverk, branner og vold rettet mot avdøde og hans eiendom.

Politiet har bekreftet at avdøde har hatt status som fornærmet i tidligere straffesaker, saker som ikke er avgjort.

– Ett av hovedspørsmålene er om det er en sammenheng mellom en eller flere av disse sakene, og drapet. Det er et pågående arbeid, men det er for tidlig å si noe om det nå, sier Tine Henriksen.

I dagene før drapet dukket det opp tagger flere steder på Hønefoss, der ordene «Tyster Jonas» var fremtredende.

Politiet har ikke bekreftet om det er en sammenheng mellom taggingen og drapet.

Politiadvokat i Sørøst politidistrikt, Tine Henriksen. Vis mer

Sikkerhetstiltak i bisettelsen

Gjerningspersonen(e) er ennå på frifot, og politiet bekrefter at de vil være til stede når Jonas Aarseth Henriksen bisettes torsdag.

På Hønefoss og i forskjellige nettforum verserer det rykter om personer som kan være knyttet til forskjellige perioder, steder og hendelser i avdødes liv. Politiet har ikke bekreftet at det er en sammenheng mellom tidligere saker rettet mot avdøde, og drapet.

Politiadvokat Tine Henriksen vil ikke gå i detalj knyttet til eventuelle sikkerhetstiltak politiet har overfor andre personer i kretsen rundt Aarseth Henriksen.

– I en så alvorlig sak gjør vi fortløpende vurderinger av det. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier hun.

Lang lastebilkortesje for avdøde

Kortesjen av lastebiler torsdag er i regi Buskerud truckers forening. Den gjennomføres etter samråd med avdødes familie og med tillatelse fra politiet.

Arrangørene, Robin Andersen Hellingsrud og Jan-Andre Werner, sier at kortesjen, som skal gå gjennom Hønefoss sentrum, vil føre til noe «kaos» i trafikken.

– Den kan bli ganske heavy, sier de til Aftenposten.

Foreløpig har 160 personer bekreftet at de skal delta, mens tett oppunder tusen personer har svart at de er interesserte. Det er også åpent for drop-in i kortesjen for dem som ønsker å delta.

På grunn av utfordringene hverdagstrafikken vil møte, er kortesjen lagt til klokken 18, etter ettermiddagsrushet.

– Det er greit å lage minst mulig kaos, når vi først skal lage kaos, sier Werner.

De forteller at kortesjen arrangeres fordi avdøde brant for lastebilfaget og bidro til rekruttering til yrket gjennom sitt virke.

– Han (Jonas) ga veldig mye av seg selv til andre. Vi vil vise at vi kan gi noe tilbake, sier arrangørene.

Ifølge dem har politiet bekreftet at de vil følge kortesjen med i hvert fall én bil.