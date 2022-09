Ukraina virker å ha snappet opp norsk idé: Fester M72 til drone

Ukrainske soldater poserer på bilder i sosiale medier der de har montert M72-panservernvåpen fra Raufoss på droner. Det er første gang det blir dokumentert slik bruk av det norskproduserte våpenet i krigen.

Festene som holder M72-rørene til dronen ser ut til å være av 3D-printet plast, ifølge en droneekspert.

Olav Holger Næss / Faktisk Verifiserbar, Jan Gunnar Furuly / Faktisk Verifiserbar / Faktisk.no

22 minutter siden

Denne artikkelen er laget av Faktisk Verifiserbar. Faktisk Verifiserbar består av reportere, researchere og faktasjekkere fra ulike medier i hele Norge som jobber sammen for å verifisere visuelt innhold og historier fra den pågående krigen i Ukraina.

Bildene av det som skal være spesialsoldater fra det ukrainske forsvaret, sirkulerer nå blant annet på Twitter og Telegram. De viser en ny og kreativ bruk av droner og kraftige våpen i krigen med Russland.

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, bekrefter overfor Faktisk Verifiserbar at det er M72 som er montert på dronene. En annen informert kilde bekrefter at det er snakk om M72 av typen A5 eller A6, som er produsert på Raufoss.

I bildeserien kan man også se droner rigget opp med tunge granater og noe som kan se ut som en bombe.

M72 er et panserbrytende våpen, som normalt fyres av fra skulderen til en soldat. Men nå har ukrainerne festet dem vertikalt på droner, for på den måten å kunne ramme russiske, pansrede kjøretøyer ovenfra – der de har svakest beskyttelse.

Nammo på Raufoss har de siste fem årene testet ut ideen om å feste norskproduserte M72 på droner. Dette har de blant annet gjort i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Bildet viser en test i regi av Nammo der en M72 avfyres fra en drone.

Den ukonvensjonelle våpenbruken har Nammo presentert på flere internasjonale våpenmesser. Selskapet har også lagt ut en demonstrasjon av våpenet på Youtube.

Talsperson for Nammo, Thorstein Korsvold, sier at det ikke har vært noen kontakt mellom ukrainerne og selskapet om konseptet. I juni demonstrerte imidlertid Nammo prototypen på våpenmessen Eurosatory i Paris. Der var det også ukrainere til stede, får Faktisk Verifiserbar bekreftet.

– Med M72 montert på en drone kan brukerne bringe våpenet mot mål på en måte som ikke tidligere har vært mulig, uttalte Quoc Bao Diep i Nammo til det fagmilitære tidsskriftet Janes i fjor.

– Dette gir mulighet for angrep ovenfra mot tungt armerte mål, helt opp til og med stridsvogner, samtidig som droneføreren er helt fjernet fra faresonen.

M72 er et 66 mm våpen som veier under fire kilo. Det er med andre ord et kraftig våpen i forhold til vekten.

– Hjemmesnekrede løsninger

En norsk kilde med god kunnskap om dronebransjen og bruk av droner, opplyser til Faktisk Verifiserbar at den ukrainske riggen der to M72 er montert vertikalt på en drone, gir inntrykk av å være en kreativ improvisasjon i felt.

– Festene til M72’ene ser ut til å være laget av 3D-printet plast. Og man ser tydelig at dronen er utstyrt med et dobbelt sett batterier. Jeg antar at maksimal flytid vil være mellom 20 og 40 minutter, sier kilden.

Nammos tester med M72 skjedde ifølge Janes med kinesiske DJI Matrice 600-droner, men ukrainerne som er avbildet i sosiale medier med tre ulike droner, følger ikke dette oppsettet. De bruker heller ikke noen av DJI’s droner til dette formålet.

– For meg ser dette ut som improvisasjoner og hjemmesnekrede løsninger, basert på ulike byggesett, sier eksperten.

På det ene bildet, som viser fem mann som står bak ferdig oppsatte droner, ses to bokser med mindre droner.

Spesialsoldater fra det ukrainske forsvaret poserer med droner der de har festet M72, bombekastergranater og det som ser ut til å være en bombe. En norsk droneekspert sier riggene gir inntrykk av å være en kreativ improvisasjon i felt.

– Disse er av typen DJI Matrice 30, men de kan nok kun brukes til rekognoseringsoppdrag. De har ikke stor nok løftekapasitet til å frakte våpen, slår droneeksperten fast.

M72 produseres av Nammo på Raufoss i Norge og i Mesa, Arizona i USA. Det er kjøpt av over 20 land, ifølge Nammo.

Det er for få geografiske holdepunkter i bildene og en video som er lagt ut om ukrainernes eksperimenter, til å kunne geolokalisere hvor filmingen fant sted.

Faktisk Verifiserbar har heller ikke klart å nøyaktig tidfeste materialet, men antar at det har skjedd nylig. De første bildene som viser den ukrainske bruken av M72 på drone, ble publisert mandag på Twitter og Telegram.

