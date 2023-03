Huitfeldt: Henter barna for å unngå at de blir rekruttert inn i terror

Ti år etter at de to søstrene fra Bærum dro fra Norge, er de på vei tilbake fra Syria. – Jeg takker Allah for dette, sier søstrenes far.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) holdt pressekonferanse tirsdag kveld om operasjonen med å hente to kvinner hjem fra Syria.

28.03.2023 21:12 Oppdatert 28.03.2023 22:34

– Enhver har rett til å søke om konsulær bistand, sier hun om bakgrunnen for at de nå hentes hjem.

Hun kan ikke svare på når de ba om bistand. De to kvinnene har til sammen fått tre barn under oppholdet i Syria.

– Vi skal gjøre det vi kan for å ta hånd om barna, men konkret hva og på hvilken måte er taushetsbelagt.

Grunnen til at de hentes hjem, er barnas situasjon, utdyper hun.

– Det er farlig for barn å vokse opp i leirer. Også sikkerhetsmessig, da de kan bli radikalisert.

Et av spørsmålene var om kvinnene som blir hentet kan miste statsborgerskapet. Huitfeldt ville ikke svare, fordi det er opp til politiet å bestemme dette.

Hun sier at hun har informert den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget om arbeidet og hjemhentingen.

Har konkret helseinformasjon

Huitfeldt sier at de fem blir hentet grunnet barnas liv og helse. Hun har konkret helseinformasjon som er gjennomgått av medisinsk ekspertise i Norge.

– Leirene er helt uegnet for et barns utvikling, både fysisk og psykososialt, sa Huitfeldt.

Hun forklarte at de tre barna trenger ro når de kommer.

– Jeg ber om at disse barna skjermes, og at de ikke identifiseres. Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger.

Søstrenes far: – Stoler på det norske rettssystemet

Tirsdag kveld har Aftenposten vært i kontakt med søstrenes far, Sadiq Juma. Han reiste selv fra Bærum for å lete etter sine to døtre i Syria i 2013. Da var de to 16 og 19 år.

Sadiq Juma, søstrenes far, sier han er takknemlig for at de nå hentes til Norge: – Jeg takker Allah for dette.

Juma sier han er takknemlig for at de nå blir hentet til Norge.

– Jeg takker Allah for dette.

Juma sier han vil møte døtrene så snart han kan. Han har ikke snakket med dem.

– Hvilke tanker gjør du deg om at dine to døtre vil bli pågrepet?

– Jeg stoler på det norske rettssystemet.

– Og dine barnebarn?

– Jeg håper det blir en løsning som er til det beste for barna.

Vil bli pågrepet ved ankomst

Det var i 2013 at de to søstrene rømte fra Bærum som tenåringer, og sluttet seg til Den islamske stat (IS) i Syria.

Ti år senere er de altså på vei tilbake til Norge. Den eldste søsteren kommer med sine to barn, den yngste med sitt ene. Begge de to kvinnene har vært gift, men har mistet mennene sine i krigen i Syria.

PST opplyser til Aftenposten at de to vil bli pågrepet og etterforsket når de krysser grensen til Norge.

Årsaken til returen er levekårene i leirene, bekreftet UD tirsdag. Barna har i lang tid bodd under dårlige og farlige forhold.

– Det blir opp til politiet og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få.

På spørsmål om hvordan PST vurderer risikoen de to kvinnene potensielt kan utgjøre ved hjemkomst, svarer de:

– All informasjon PST har, inngår i den kontinuerlige vurderingen av terrortrusselen i Norge. Hvilken risiko personer som har returnert fra ISIL utgjør, inngår i dette arbeidet. Dette gjelder også de to kvinnene som returnerer til Norge i natt.

Det sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til Aftenposten.

I 2013 rømte de fra Bærum. Familien har desperat forsøkt å få dem hjem.

En annen kvinne kontaktet

På pressekonferansen sier Huitfeldt at operasjonen ikke er uten risiko. Hun takker særlig samarbeidspartnere i Syria, amerikanske myndigheter og de selverklærte myndighetene sørøst i landet.

På spørsmål om norske myndigheter også jobber for å hente hjem de to andre kvinnene som er igjen i landet, svarer hun:

– Det er en som allerede er innvilget bistand, men som takket nei. Den andre saken kan jeg ikke kommentere.

FN har bedt om at man henter borgere

Utenriksministeren legger vekt på at FN har bedt land om å hente hjem sine borgere for å straffeforfølge dem.

– USA, lokale myndigheter og FNs generalsekretær har bedt land om at borgerne hentes ut av disse leirene. Av hensyn til stabiliteten i området, for å sikre straffeforfølgelse, og av hensyn til at barna kan vokse opp og hindre at de kan bli rekruttert inn i terror.

Norge har hentet ut kvinner og barn tidligere, sier hun.

Kjent fra «To søstre»

Kvinnenes historie ble kjent gjennom boken «To søstre» av Åsne Seierstad. Den handlet om hvordan de to gradvis ble radikalisert, før de brøt med familien og dro til Syria i tiden da terrorstaten IS spredte død og frykt i Irak og Syria.