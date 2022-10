Norske overvåkingsfly går for «halv maskin» under gassrørdramaet: – Ingen krise

De norske spesialflyene er oftere på tokt i Nordsjøen. Men behovet for overvåking kommer på et sårbart tidspunkt for Luftforsvaret.

Orion-flyene skal byttes ut. Norge har fire av dem igjen.

40 minutter siden

Kravet om økt overvåking i Nordsjøen skjer når Norge er midt inne i bytte av overvåkingsfly. De 30 år gamle Orion-flyene er i ferd med å fases ut. Nye fly fra Boeing-fabrikken i USA skal erstatte disse.

Overgangen vil ikke være fullført før i 2025. Dette gjør at Norges overvåkingskapasitet fra luften er begrenset. Luftforsvaret anslår at den i dag er 50 prosent av hva den vil være når alle de nye flyene er på plass.