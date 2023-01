E-poster avslører: Bane Nor drev feilretting på Follobanen helt til siste sekund – måtte si nei til testturer

Follobanen skulle testes på et «minimum», viser e-poster mellom Bane Nor og Vy. Da Vy tilbød flere turer med økt belastning åpningshelgen, måtte Bane Nor si nei.

Varmgang i returstrømanlegget på Follobanen førte til røykutvikling både i transformatoren ved Ski stasjon og inne i tunnelen (i midten av bildet). Banen har nå vært stengt siden 20. desember. Togene må kjøre på den gamle Østfoldbanen (øverst i bildet).

08.01.2023 15:33 Oppdatert 08.01.2023 16:17

Ikke alt gikk på skinner i dagene før åpningen av Follobanen, Norges dyreste samferdselsprosjekt, til 36,8 milliarder kroner.

Og da den åpnet, måtte banen stenges etter kort tid. Årsaken var brann og varmgang i returstrømanlegget returstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger.. Banen er fremdeles stengt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn