Naboen så mannen legge fra seg kniven. Så forsøkte mannen å flykte fra politiet.

To menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Onsdag kveld søkte politiet med hund i området rundt leiligheten der drapet skal ha skjedd.

28. des. 2022 19:48 Sist oppdatert 15 minutter siden

En mann i 20-årene skal ha blitt drept i en leilighet i Bergen tidlig onsdag ettermiddag. To menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.

En anonym nabo forteller til Bergens Tidende at hun så at en av mennene forsøkte å flykte fra stedet.

Da hadde allerede ambulansen kommet frem til leiligheten.

– Kort tid senere så jeg en mann legge fra seg en kniv, sier kvinnen til avisen.

Mannen la på sprang, men ble tatt igjen av politiet og iført håndjern, ifølge kvinnen.

– En annen mann ble tatt inn i ambulansen. Det var en del blodspor i snøen, sier hun.

Blodspor i snøen utenfor leiligheten der den drepte mannen ble funnet.

– Kjenner til alle involverte

Klokken 13.30 onsdag fikk politiet melding om en skadet mann i en leilighet i Løvstakkveien i Bergen. Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men erklært død ved ankomst.

Han skal ha blitt drept inne i leiligheten.

Politiet opplyste på en pressekonferanse klokken 18.00 at to menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Den ene siktede mannen er i 20-årene, den andre er i 30-årene. Drapsofferet var en mann i 20-årene.

I tillegg var det en fjerde mann i leiligheten da drapet skjedde. Han har status som vitne, opplyser politiet.

Alle involverte er bosatt i Bergen, men ingen av dem er norske statsborgere, opplyste politiet på en pressekonferansen.

– Politiet kjenner til alle involverte fra tidligere, men kan ikke si noe mer om det nå, sa politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.

Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Bråk også tidligere

To naboer forteller til Bergens Tidende at det også tidligere har vært bråk i leiligheten der mannen i 20-årene ble drept.

– Det skjer noe hele tiden. Jeg har ringt politi flere ganger, men det har ikke hjulpet. Det er ekkelt, sier en nabo til avisen.

Politiet bekreftet på pressekonferansen i går at adressen var kjent fra politiet fra tidligere.

Politiets krimteknikere ankom åstedet onsdag kveld.

Skal avhøres onsdag kveld

Politiet vil forsøke å få gjennomført avhør av alle de tre mennene i løpet av kvelden.

Erik Johan Mjelde er oppnevnt som forsvarer for mannen i 30-årene. Mjelde har onsdag kveld hatt en lang prat med sin klient og sier at han er siktet for medvirkning til drapet.

– Han ønsker å snakke med politiet og skal etter planen i avhør i kveld. Der vil han forklare seg om sin rolle og svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Mjelde til NTB.

Før avhøret vil ikke Mjelde si noe om hva hans klient har sagt til ham om hendelsen. Han vil heller ikke si hvilket land hans klient kommer fra.

– Han har det ikke bra nå, og ønsker å samarbeide med politiet, sier han.

Advokat Cathrine Anahi Bang er oppnevnt for den siktede mannen i 20-årene.

– Han erkjenner ikke straffskyld, skriver Bang i en SMS til Aftenposten.

Undersøker leiligheten

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet si noe om hvilke skader den avdøde mannen var påført.

Krimteknikere gjorde onsdag kveld undersøkelser i leiligheten der mannen ble funnet. Politiet mener at mannen ble påført de dødelige skadene i denne leiligheten.

Politiet jobber samtidig med å gjennomføre rundspørringer, kartlegge de involvertes nettverk og gjennomgå mobiltelefoner og elektroniske enheter.