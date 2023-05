Hvor er bjørnen?

Bjørnen som ruslet rundt på Romerike forrige uke har vendt snuten nordover, mener ekspertene. Sannsynligvis vil vi ikke få ferten av den igjen.

Klokken seks søndag morgen ble denne bjørnen fotografert på en vei i Gjerdrum kommune.

08.05.2023 21:11

– Jeg tror det går bra med den. Jeg tror den har vandret nordover, men akkurat hvor den er, det vet jeg ikke.

Det sier Mads Olav Hveem i Viltnemnda. Han sier han tipper bjørnen er i området rundt Nannestad eller Ullensaker.

– Vi gjør ikke noe for å lokalisere den.

Hveem forteller at det siste man vet om bjørnen er at den befant seg i Gjerdrum natt til mandag.

–Det er vel en ungbjørn som er på vandring etter mat nå på våren etter en lang hvile, sier han.

Ute av dvalen

Den siste uken er det gjort flere bjørneobservasjoner på Romerike.

Onsdag ble det observert bjørn ved Minnesund nord for Eidsvoll. To dager senere kunne Romerike Blad melde om at folk hadde sett en bjørn ved Kløfta.

Lørdag kveld opplyste politiet at bjørnen trolig i nærheten av Skedsmokorset, før den til sist ble observert i Gjerdrum søndag.

Politiet i Øst ba folk om å ikke bli livredde, men det ble anbefalt å holde avstand.

Ingen spor

Heller ikke hos Statens naturoppsyn (SNO) har det kommet inn noen meldinger om observasjoner i løpet av mandagen.

– Det er egentlig som forventet, sier Jan Paul Bolstad i SNO.

– Bjørnen trives ikke noe særlig i tettbefolkede områder, så den søker seg bort fra forstyrrelsene.

– Får vi ikke se den noe mer?

– Det er vanskelig å si, men sannsynligheten er vel mindre nå enn den var i helgen, svarer Bolstad.

Hvor bjørnen har vandret, synes Bolstad at er vanskelig å svare på. Men også han mener den har snudd nesen nordover.

Bolstad forteller at Statens naturoppsyn ikke gjør noe aktivt for å lokalisere bjørnen.

– Vi er glade for at folk melder fra, men vi har ikke mulighet til å følge opp dette på barmark.

Hannbjørn på 5–8 år

Bjørneforsker Paul Eric Aspholm ved Nibio i Pasvikdalen har sett på bildene og videoene av bjørnen.

– Dette er en hannbjørn på mellom fem og åtte år. Den ser ungdommelig ut, og er muligens nærmere fem enn åtte, sier han.

Bjørnen har en velutviklet pukkel i nakken. Dette er noe som gradvis starter fra de er tre til fire år gamle.

Romerikes Blad har publisert en video der man ser bjørnen rusle på veien ved Skedsmokorset.

– Kroppsspråket og uttrykket den signaliserer med øyne og ører er tydelig overraskelse. Jeg tolker at den sier: «Oi, her var det jo et menneske». Den er helt klart var for mennesker, sier Aspholm.