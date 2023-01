Gjenåpning av Follobanen utsettes til 12. februar

Gjenåpningen av Follobanen utsettes nok en gang. Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

Et tog kjører på Østfoldbanen over inngangene til Blixtunnelen og Roåstunnelen fra Ski i retning mot Oslo S. Follobanen har vært stengt siden 20. desember.

19.01.2023 14:50

Saken oppdateres.

Bane Nor har tidligere sagt at Follobanen etter planen skulle åpnes innen 1. februar. Før det igjen var den planlagt gjenåpnet 1. januar. Før dette skulle den egentlig gjenåpnes 27. desember.

Follobanen ble opprinnelig åpnet 11. desember, men ble stengt etter bare få dagers drift. Årsaken er feil i returstrømsystemet som har ført til brann flere ganger.

Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger på strømsystemet viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet, skriver Bane Nor.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor.

Bane Nor utsetter åpningen for å være sikre på at de har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk, opplyser de.

Utsettelsen er kommunisert til Vy torsdag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende. Det skriver Bane Nor i meldingen.