Vekter om mannen som ble slått: Han truet med å knuse trynet mitt

Torsdag forklarte flere sentrale vitner seg. En vekter beskriver drapstrusler fra fornærmede.

En video Dagbladet publiserte viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg.





29.06.2023 11:26 Oppdatert 29.06.2023 13:31

– Det ble et voldsomt basketak. Det var mye energi fra begge parter.

Det fortalte en av tiltaltes politikolleger fra vitneboksen torsdag formiddag.

– Jeg ble overrasket over at det eskalerte så fort, sa han.

I Buskerud tingrett står en politimann tiltalt for å ha utøvet vold. De fornærmede i saken er Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen. Politimannen er også tiltalt for å grovt uaktsomt ha brutt sin tjenesteplikt. Han har erklært seg ikke skyldig.

– Truet med å knuse trynet mitt

I tiltalen heter det at volden skjedde «uten foranledning».

Onsdag og torsdag har flere vitner forklart at bakgrunnen for hendelsen var at fornærmede hadde truet en vekter.

Torsdag ettermiddag var det vekterens tur til å fortelle om hendelsen.

Vekteren hadde stått vakt utenfor et utested Simensen ville inn på.

Ifølge vekteren kom fornærmede tilbake flere ganger, selv om han ble nektet inngang.

– Han kom bort til meg og truet med å knuse trynet mitt, sa vekteren.

På et tidspunkt oppsøkte vitnet politiet. Ifølge vekteren likte ikke Simensen at vekteren kontaktet politiet.

– Han dro tommelen over strupen som en drapstrussel, sa vekteren.

Han beskriver hendelsen som «den mest stressende situasjonen jeg har vært i i hele mitt liv».

– Jeg følte politiet gjorde en god jobb selv i en såpass vanskelig situasjon.

Aktor Marit Oliver Storeng fører saken for Spesialenheten for politisaker.

– Ikke en person som banker uskyldige

Tiltaltes makker denne kvelden avga også vitneforklaring torsdag.

Han fortalte at han oppfattet tiltaltes slag som en tjenestehandling og ikke en voldsutøvelse.

– Han er ikke en person som går rundt og banker uskyldige folk, sa kollegaen om tiltalte.

Vitnet beskriver tiltalte som en person som er dedikert i jobben sin.

– Alt tidligere har vært prikkfritt, sier han.

Kollegaen tar selvkritikk

I går kritiserte tiltalte sine kolleger for å ikke ha gitt ham tilstrekkelig bistand. Selv var ikke dagens første politivitne like kritisk:

– Jeg har ikke noe negativt å si om tiltalte, sa han.

– Tar du selvkritikk for manglende støtte til tiltalte, spurte en av meddommerne.

– Ja. Hadde jeg også vært mer aktiv, kunne vi kanskje fått kontroll tidligere, svarte politivitnet. Det samme hevdet tiltalte i sin forklaring i går.

Fakta Politimann tiltalt for vold Den aktuelle hendelsen skjedde natt til søndag 30. oktober 2022 på Kongsberg. Fornærmede Kevin Simensen ble lagt i bakken, slått gjentatte ganger med knyttet neve og batong og sprayet med pepperspray av en politimann. En overvåkingsvideo fra stedet viser at Simensen ble slått minst 21 ganger, ifølge Aftenpostens gjennomsyn. Deretter ble fornærmede Kristian Teigen slått i låret med batong to ganger. 15. juni 2023 tok Spesialenheten for politisaker ut tiltale mot politimannen for to grove kroppskrenkelse, samt grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. En annen politibetjent ble bøtelagt for å ha slettet en video fra mobilen til en person som var til stede. Hovedtemaet under rettssaken er om den tiltaltes maktutøvelse var lovlig eller ikke. Vis mer

– Vurderte ikke å slå

En annen kollega, som vitnet onsdag, støttet også tiltaltes forklaring på flere punkter. Men hun oppfattet ikke Simensen som en like stor trussel:

– Situasjonsforståelsen min tilsa ikke at noe skulle bli lagt i bakken, sa hun.

Selv om politikvinnen fortalte at Simensen gjorde aktiv motstand da hun og tiltalte holdt ham nede, brukte hun selv kun pepperspray.

– Jeg vurderte ikke å slå Simensen med batong eller slag, sa hun.

Likevel mente hun at bruken av batong var forholdsmessig fordi situasjonen var eskalerende og fornærmede «viste kampvilje».