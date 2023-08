– Vannet nærmer seg et kritisk punkt

VIKERSUND (Aftenposten): Hans har rast fra seg, men vannet i Tyrifjorden stiger fortsatt. I Vikersund måtte de hoppe i tørrdrakt for å redde lageret.

Arild Egeberg i elektronikkbutikken Elon Brødrene Løver måtte iføre seg tørrdrakt for å redde unna varer fra det stigende vannet. Vis mer

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 18:43

Inne i elektronikkbutikken Elon Brødrene Løver er det våte spor på gulvet. Fra en dør innerst i lokalet høres plaskelyder. Og der, noen trinn ned en vindeltrapp kommer Arild Egeberg bærende på en diger flatskjerm.

Pensjonisten har for anledningen iført seg tørrdrakt. Han står med vann til livet. Rundt ham flyter det isoporbiter. For å slippe å bære den tunge TV-en hele veien bort til trappen, fløter han den på en rumperister – en slik flyteinnretning man vanligvis bruker til å trekke barn etter båt på.

– Dette er bare moro, sier han muntert om den noe uvanlige arbeidssituasjonen.

Men situasjonen er ekstrem.

Arild Egeberg jobber deltid i elektronikkbutikken. Tirsdag måtte han ta utradisjonelle metoder i bruk for å redde varene unna vannet. Vis mer

Daglig leder David Løver sier vannet kom inn i kjelleren i butikken på nærsenteret i Vikersund allerede sist uke. De har fått tømt mesteparten av varene fra lageret, og satt resten høyt opp på hyller.

– Men nå nærmer vannet seg en kritisk grense, sier han.

Vannstanden i Tyrifjorden utenfor øker fortsatt. Tirsdag kveld er det meldt mer regn, og vannstanden er ventet å øke ytterligere 20 centimeter. Så nå må varene fjernes også fra de øverste hyllene på lageret.

Parkeringsplassen som vender ut mot fjorden er allerede fylt med vann. Langs veggen på nærsenteret har butikkene lagt ut presenninger og sandsekker for å holde vannet unna dørstokken.

Men det strømmer likevel på fra grunnen under, og kjellerne fylles med vann. Noen steder holder pumpene fortsatt vannet nede, men hos Løver nærmer vannet seg nå faretruende et punkt der strømmen må tas. Da må butikken stenge.

Modum kommune satt tirsdag ettermiddag i krisemøte. De følger situasjonen tett, og vurderer om deler av sentrum må evakueres. Den store frykten er om kloakksystemet skal svikte.

I løpet av helgen og mandag var flomtoppen etter ekstremværet Hans nådd de fleste steder. Unntaket var Tyrifjorden i Drammensvassdraget, der vannet stadig stiger.

Mer nedbør gjør fører til nye og forlengede farevarsler:

Oransje flomfarevarsel for Mjøsa og deler av Glomma.

Oransje jord- og flomskredfare for deler av Innlandet og Viken.

Det er fremdeles rødt flomfarevarsel for Drammensvassdraget.

– Det er en bygerekke som kommer inn. Mellom klokken 18 og midnatt er det ventet ganske tøff nedbør, sier flomvarsler i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Harald Songe til Aftenposten tirsdag morgen.

I Tyrifjorden stiger vannet fortsatt. På grunn av regnet er det ventet at det vil fortsette å stige frem til torsdag. Vannstanden kan stige med 20 centimeter.

Vikersund i Modum kommune ligger på sørsiden av Tyrifjorden, der vannet renner ut i Bergsjøen og etter hvert også Drammenselva. Kommunikasjonsrådgiver i kommunen Eivind Kopland forteller at kommunen følger situasjonen tett.

Svein Amund Solheim tok snarveien over den oversvømte parkeringsplassen foran Vikersund nærsenter for å hente en gjenglemt lommebok. Vis mer

Kommunen er i kontakt med innbyggere i området og oppdaterer nettsidene sine kontinuerlig med informasjon.

– Vi er bekymret for regnet. Det er jo meldt styrtregn, men det er veldig usikkert hvor mye, sier Kopland.

Han understreker at kommunen er i beredskap.

Også ved Sundvollen står vannet høyt i fjorden tirsdag formiddag. Deler av veibanen på E16 er oversvømt.

E16 kan bli stengt i ett felt forbi Sundvollen hvis vannet stiger som ventet. Vis mer

Hvis vannet stiger ytterligere, vil veien bli stengt i ett felt forbi Vik.

Gangveien er stengt. I forgjengerundergangen under E16 står vannet så høyt at det kun er en liten glipe med luft igjen under taket.