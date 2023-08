64 evakuert i Leirsund – vannet truer strømforsyningen

LEIRSUND (Aftenposten) Vannet stiger stadig i Leirsund. 26 boliger er evakuert.

64 personer har måttet evakuere fra sine boliger på Leirsund. Vis mer

Aftenposten møter Tore Tuneid og Erik Olsen Ruud fra strømleverandøren Elvia ved broen Leira i Leirsund.

Ekstremværet «Hans» har ført til at elven er gått over sine bredder og har lagt seg over både jorder og deler av veibanen. Dermed kommer man ikke til der hvor arbeidet må gjøres.

Kommunikasjonssjef i Elvia Morten Schau sier at en av nettstasjonene deres er i ferd med å bli oversvømt med vann.

– Hvis vannet fortsetter å stige, kommer den til å kortslutte. Vi kan ikke gjøre noe for å forhindre det, sier han.

Da kan 21 kunder miste strømmen. Men han frykter det blir verre utover dagen:

– Flere nettstasjoner og kabelskap kan «drukne» i løpet av dagen, da vannet vil fortsette å stige. Vi skal nå kjøre droner for å kartlegge utsatte områder.

Sandsekker legges for å verne husene i Sandstuveen fra elven Leira. Vis mer

64 personer er evakuert

Natt til tirsdag måtte 64 personer evakuere fra sine boliger på Leirsund. Beboerne har fått tilbud om å bo på Olavsgaard Hotel.

Det opplyser operasjonsleder Gisle Sveenden i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Politiet i Øst skrev på Twitter i natt at det fryktes at vannstanden i elven Leira vil stige raskt og vil overstige nivået for anbefalt evakuering.

– Gjennom natten vil vannet overstige nivåer som tilsier at beboere i Sundsveien og Sundstuveien bør evakueres, skriver Lillestrøm kommune på sine nettsider.

Operasjonsleder Pål Bjelland sier til Romerikes Blad at det er en forebyggende evakuering.

– Det er lettere å evakuere nå uten at det blir akutt. Bakgrunnen er at det fryktes at Leira kan gå over sine bredder, sier han til avisen.

Stengt bro

På Lillestrøm kommune sine nettsider opplyses det at Statens vegvesen har stengt kjøre- og gangbroen ved Leirsund på FV1535.

– Beboere på Asak nord for Branderudeien ved Jeksla er avskåret fra resten av kommunen. Statens vegvesen har stengt veien da veigrunnen er vasket ut. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer om hvordan dette utvikler seg.

Hexebergveien i Frogner i Viken ligger under vann. Vis mer

Fire hus ved elven Leira like ved Leirsund stasjon står i fare for å få mye vann på eiendommen.

Da Aftenposten var på stedet litt før klokken 10, var boligene beskyttet av en flomvoll. Stiger vannet ytterligere en halvmeter, eller om vannet graver ut vollen, kan det bli skader på hus.

Aftenpostens reportasjeteam observerte oversvømmelser en rekke andre steder på Romerike under en kjøretur gjennom området tirsdag formiddag. Blant annet er flere veier i området rundt Frogner oversvømt.