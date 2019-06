LO-topp Jørn Eggum vil avvikle au-pair-ordningen

I et intervju med VG går Eggum til angrep på ordningen der en au pair bor hjemme hos en familie og arbeider inntil fem timer om dagen med renhold og barnepass mot kost, losji og lommepenger.

Forrige uke avslørte Aftenposten at UDI mener at en au pair har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne forhåndsvarsel om utvisning.

– Det var helt sikkert fornuftige grunner til at ordningen i sin tid ble etablert som kulturutveksling. Den tiden er for lengst forbi, sier Eggum, som leder LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

– Stortinget bør avskaffe ordningen når de 3000 au pairene som er i landet i dag har fullført sine opphold.

De fleste i Norge som er au pairer i dag er fra Filippinene.

– Rikingene på Oslos vestkant får hushjelp og barnepass til en billig penge. Det er det gigantiske paradokset: At de som har mer enn nok penger til å betale for denne typen hjelp, slipper det. Det er fullt mulig å ansette både renholdere, kokker og barnepassere. Vanlig og regulert norsk lønn, sier Eggum.

Han sender også et sleivspark til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Prinsipielt mener jeg at han og andre regjeringstopper burde ha en flau smak i kjeften av å benytte seg av denne ordningen, sier Eggum.