– Vi sluttet med billettkontroller fordi vi ikke ville risikere at kontrollørene bidro til å spre sykdommen, sier pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter.

Onsdag skal Ruter starte opp igjen med billettkontroller i Stor-Oslo. Det skjer fordi Ruter opplever at myndighetene gir signaler om en gradvis åpning av samfunnet vårt.

– Vi mener det da er naturlig at vi går tilbake til vår vanlige drift.

Men det blir en forsiktig start for billettkontrollørene, og ikke spesielt vanskelig for snikerne å slippe unna dem.

Fakta: Instruks til kontrollører: I førsteomgang gjennomføres innekontroller, som innebærer at kontrollen gjøres ute før passasjerer får går om bord. Smittevernreglene skal overholdes. Hold god avstand og stå litt unna dørene.

Passasjerer med reisekort leser av dette om bord der det er mulig. Dersom dette ikke er mulig og enhet må benyttes for å lese reisekort skal enhet desinfiseres etter bruk.

Det benyttes faste kontrollag.

Kontrollørene skal ikke ta på kundenes telefoner.

Kontrollørene skal vaske seg med Antibac mellom hver buss/trikk. Det er viktig å være bevisst på egen sikkerhet.

Dersom det blir for tett med passasjerer på holdeplass sjekkes ikke billetter/eventuelt bare visuelt.

Endeholdeplasser vil i størst mulig grad benyttes for å unngå forsinkelser og ha tilgang til kommisjonær.

Kontrollerer grønne og røde busser

I førsteomgang skal det bare gjennomføres kontroller ute, før passasjerene går om bord. Det skal altså ikke kontrolleres inne på buss, trikk og T-bane.

En ny opplysning er at kontrollene nå like gjerne kan skje på grønne busser som på røde. Dette er fordi sjåførene ikke lenger gjennomfører billettkontrollen på vei inn.

– Hvordan vet kontrolløren hvem som skal reise med bussen på en bussholdeplass? – Det er ikke nødvendigvis tydelig før personen tar seg om bord. Så det er i øyeblikket man står i en kø på vei inn eller er på vei inn, at kontrollen vil skje, sier Løken.

Siri Øverland Eriksen

Skal prioritere smittevernet

Kontrollørene skal til enhver tid sørge for at smittevernet er ivaretatt. Det betyr at de ikke kommer til å holde tilbake passasjerer, slik de har rett til.

– Hva hvis noen roper at de har korona, eller utagerer på andre måter. Hva vil kontrolløren gjøre da?

– Da skal de prioritere smittevernet, sier Løken.

Han forteller at Ruter ikke har noen forventning om man kommer til å ta færre snikere enn før, med det nye regimet.

– Det er ikke så lett å si på forhånd. Målet er uansett ikke å ta folk, men å vise at vi er på vei tilbake til vanlig drift.