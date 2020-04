Elever som ikke svarer på telefonen når de blir oppringt. Som avlyser videosamtaler og ikke gir lyd fra seg.

Minoritetsrådgivere opplever at det kan være vanskelig å nå gjennom til barn og unge som står i fare for å utsettes for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll mens skolene er stengt under koronakrisen. Det viser en ny rapport som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ledet arbeidet med.

Guri Waalen Borch er Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) minoritetsrådgiver ved Hersleb videregående skole. Hun forteller at hun har varierende erfaringer med elevene hun har kontakt med nå som skolen er stengt.

– Noen elever har jeg fortsatt tett kontakt med. Andre elever er det vanskelig å holde kontakt med nå. Det gjelder særlig de som bor trangt og har mange søsken. Da er det vanskelig å finne et sted å snakke i fred, det er mange som hører hva de snakker om på telefon. Det gjør nok at noen ikke ønsker å snakke med oss nå, sier Borch.

– En annen årsak til at vi ikke alltid får tak i elever, er at noen elever som ikke har det bra, lukker seg inne, sier Borch.

– Noen elever har knapt vært utenfor døren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er blant instansene som har bidratt til rapporten «Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien». De påpeker blant annet at:

Omdisponering av helsesykepleiere og skolehelsetjeneste til å arbeide med pandemirelaterte oppgaver gjør det utfordrende å følge opp sårbare barn og unge.

Barn og unge avlyser telefon- og videoavtaler grunnet frykt for reaksjoner fra familien. Det er vanskeligere å gjennomføre samtaler med barn og unge uten at foreldre vet om det i saker som gjelder vold, overgrep og negativ sosial kontroll.

Kommunene erfarer at barn, unge og foreldre med dårlige språkferdigheter også gjerne har lite digital erfaring, og digital kommunikasjon er derfor utfordrende.

Borch opplever også at noen elever som hadde det strengt hjemme fra før, har fått det enda strengere nå.

– Før gikk de i hvert fall til og fra skolen og kanskje på fritidsaktiviteter. Mens nå har nok en del av dem fått det enda strengere ved at foreldre kontrollerer og innskrenker hva de gjør, hvem de snakker med, og hvor de går, forteller Borch.

– Det er naturlig at foreldre er bekymret nå i koronasituasjonen, men jeg bekymrer meg når jeg hører om elever som knapt har vært utenfor døren siden skolen stengte, sier Borch.

Flere dager før de fikk kontakt

Noen elever har hun ikke fått tak i på flere dager. Da har hun jobbet sammen med miljøarbeidere og andre i elevtjenesten ved skolen for å forsøke å komme i kontakt med elevene.

– I disse tilfellene er jeg selvfølgelig blitt bekymret. Da vurderer vi i elevtjenesten blant annet om vi skal oppsøke elevene der de bor, og ringe på døren deres. Noen ganger har vi også gjort det, og vi har heldigvis fått tak i dem til slutt, sier Borch.

Morten Uglum

Lettere å be om hjelp i gangene på skolen

Borch mener noe går tapt når man bare kommuniserer digitalt, og at det er vanskeligere å oppnå god kontakt på den måten.

– Når vi ikke møtes fysisk, kan vi ikke se på kroppsspråket til elevene hvordan de egentlig har det. Når vi møtes, hender det at elevene svarer at de har det bra, men så kan jeg se at det egentlig ikke er tilfellet og kan arbeide videre ut fra det, sier Borch.

– I en normal situasjon møter jeg dessuten elever tilfeldig i gangene på skolen, vi hilser, og jeg spør hvordan det går. Det kan være lettere for elevene å fortelle om ting eller spørre meg og andre på skolen om hjelp i slike uformelle situasjoner, sier Borch.

Kunnskapsministeren: – Viser hvor viktig skolen er

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener rapporten gir grunn til bekymring.

– Det er problematisk at ungdommer som utsettes for overgrep og negativ sosial kontroll, nå bare må være hjemme med dem som utsetter dem for det. Rapporten viser hvor viktig skolen er som arena for å møte disse ungdommene, sier Melby.

Hun synes det er litt overraskende at det er vanskelig å få kontakt med ungdom gjennom digitale kanaler.

– Jeg hadde kanskje trodd at det ville vært lettere å kommunisere digitalt med dagens ungdom, som er så tilgjengelig på sosiale medier. Det er urovekkende hvis det er slik at de kansellerer telefon- og videosamtaler av frykt for at noen skal overhøre det som sies, mener Melby.

– Hvordan vil rapporten påvirke vurderingen om å åpne skolene for flere klassetrinn snart?

– Jeg mener at dette selvsagt gir oss et forsterket argument for å åpne skolene for flere elever. Vi håper at det vil skje snart. Men rapporten gir også et viktig budskap til skolene om å gå enda en runde og invitere flere elever som har behov for plass på skolen sin nå, før den åpner for alle, sier Melby.