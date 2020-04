Frisørene har åpnet igjen – Raja og Høie først i køen

– Nå er det veldig mange av regjeringens medlemmer som kommer til å klippe seg i dag. Det viser at det nettopp er trygt å gjøre, sier Raja (V) til NTB.

Han var dagens første kunde hos Cutters i Grensen i Oslo sentrum – og dermed også første kunde etter halvannen måned med nedstengte frisørsalonger.

Kulturministeren har fått oppmerksomhet for et stadig voksende volum på håret under koronakrisen.

– Det er sånn Face-ID på mobilen, og det var like før den ikke kjente meg igjen. Så det var like før jeg falt ut av alt, sier Raja, og legger til at det var rett før kona tok fram barbermaskinen.

Han mener gjenåpningen av frisørene er et bevis på at vi er på vei tilbake til en normalisering.

– Frisøren tok jo på meg. Han hadde jo fysisk kontakt. Og det at helsemyndighetene sier at det er trygt å gjøre det i disse formene, viser at det er mulig å komme tilbake til en normal hverdag, sier Raja.

Grubler ikke

Også helseminister Bent Høie (H) markerte den gradvise gjenåpningen av samfunnet mandag ved å gå til frisøren for en hårklipp.

– Det var godt å sette seg her igjen. Endelig. Du ser jo at det er helt nødvendig, sa statsråden da han tok plass i en av salongens stoler.

Småprat med frisøren hører også med for en minister. Høie kunne fortelle at han sov godt om nettene og at det hjelper lite å ligge og gruble.

Ventet på å komme i gang

Mandag ble også skolene gjenåpnet for elever i 1. til 4. klasse. En rekke virksomheter med såkalt en-til-en-kontakt kan også gjenoppta virksomheten. Det gjelder blant annet frisører, hudpleiere og tatovører.

De som nå åpner sine forretninger igjen, må sette i verk ulike smitteverntiltak. Det må blant annet være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god håndhygiene.

– Vi har 400 frisører som har ventet på å komme i gang igjen. Det er veldig fint at vi har fått de retningslinjene, så vi vet hva vi skal forholde oss til. Det er trygt både for kundene og oss, og vi har jobbet hardt for å tilpasse oss det, sier regionsansvarlig Cecilie Holm i frisørkjeden Cutters i Oslo til NTB.

Strenge rutiner

Holm forteller at de blant annet har fjernet ventebenker sånn at kundene ikke skal sitte nært opptil hverandre, og at de har markert opp avstander inne i salongene for å unngå at folk kommer for tett. Cutters er kjent for å ha mange trange salonger, og ved noen av dem er kun halvparten av frisørstolene i drift.

– Cutters har jo ikke hårvask og vasker. Gjør det arbeidet smittevern og hygiene ekstra vanskelig?

– Vi håper ikke det. Det er derfor vi har så strenge vaskerutiner og er veldig strenge på hvem som får komme på jobb. Så fort du har litt snue eller noe, må du holde deg hjemme, sier hun.

Regelverk

Retningslinjene fra myndighetene slår også fast at ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan heller ikke ta imot kunder med slike symptomer eller som er i karantene eller isolasjon.

Myndighetene opplyser videre at det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med tiltakene.

Helsedirektoratet har laget en veileder som beskriver hvordan de kan etterleve kravene og forebygge smitte.