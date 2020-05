8. mai er ikke bare Norges frigjøringsdag. Den er også landets veterandag. De siste årene har flere norske soldater som har vært på oppdrag i Afghanistan og andre steder blitt hedret for helt usedvanlige militære bragder.

Nå er turen kommet til orlogskaptein og marinejeger Jostein Mattingsdal (39). Han får krigsmedaljen for sin innsats da IS den 27. september 2017 utførte et angrep på Hamid Karzai International Airport i Kabul.