Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.46. Da hadde ordføreren kommet hjem i en drosje, og oppdaget at det brant i husveggen. Brannen ble slukket med en vannslange, og de merket at det luktet bensin.

– Setter du eller politiet det i forbindelse med vervet som ordfører?

– Det kan ikke være noen annen grunn til det, sier Høyre-ordføreren.

– Har det vært konflikter oppe i dagen tidligere?

– Jeg har hatt hærverk og lignende her før, men i mye mindre karakter og av lavere alvorlighetsgrad. Men det er selvsagt uakseptabelt uansett hva slags hærverk det er, sier Gleditsch.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Avhører ordføreren og et vitne

Kari Synnøve Andersen er seksjonsleder for etterforskning i Sandefjord. Hun forteller at kriminalteknikere skal undersøke åstedet. Politiet skal avhøre ordføreren og et vitne og vil gjøre en rundspørring i nabolaget.

– Har dere noen indikasjoner på at dette er knyttet til hans rolle som politiker?

– Det er vanskelig å si. Han er en profilert ordfører i Sandefjord. Alle vet hvem han er. Men om det er politisk motivert, knyttet til ham som person eller om det er tilfeldig, det vet vi ikke ennå, sier Andersen.

– Ikke bra for rekrutteringen

– Har hærverket vært i forbindelse med pågående politiske saker?

– Det er vanskelig å si. Jeg holder jo på med mange ting. Det kan være folk som misliker meg på en eller annen måte, sier ordføreren.

– Hva gjør dette med lysten til å fortsette med politikk?

– Jeg lar meg ikke skremme av denne typen hendelser, dette er mitt 29. år i politikken. Av dem har jeg vært ordfører i 17 år, og dette er min femte periode. Men det er jo ikke akkurat bra for rekrutteringen til politikken med denne typen hendelser, sier han.

– Er det andre i Sandefjords-politikken som har opplevd lignende hendelser?

– Ikke som jeg kjenner til. Men som folkevalgt så blir det jo noen trusler. Det kan være folk som sier de skal skyte deg eller andre ting, men som regel er det ikke noe hold i den type ting. Slikt ser man jo også på sosiale medier, sier Bjørn Ole Gleditsch.

PST er varslet

Den lokale PST-avdelingen er varslet om saken. Kripos er foreløpig ikke koblet inn, men politiet i Sandefjord vil vurdere om de trenger bistand fra dem etter hvert.

Politiet i Sandefjord ber også alle som kan ha sett noe om å ta kontakt på en egen tipstelefon. Telefonnummeret er 47 69 65 00.