Aftenposten fikk bekreftet på informert hold ved 13.30-tiden at Norge og Danmark har inngått en felles avtale om å åpne for fritidsreiser fra 15. juni.

Dette blir omtalt som en forsiktig start på kontakten over grensen etter at begge land har hatt streng grensekontroll på grunn av koronaepidemien.

Klokken 14 bekreftet Erna Solberg og nyheten på en pressekonferanse i Oslo. Hun og regjeringen presenterte da nye oppdaterte reiseråd. Det hadde lenge vært ventet en avgjørelse om en eventuell åpning av grensen mot de nordiske landene i sommer.

Kan bli regionale reiseråd for deler av land

– Turister i begge land må sette seg inn i nasjonale regler for reiser og smittevern. De er ikke nødvendigvis de samme i landene, sier Erna Solberg.

Det vil blant annet bli et krav for norske turister at de bestiller overnattinger over flere dager, før de får komme til København. Og det kan bli aktuelt å innføre regionale råd, om å unngå reiser til deler av land som er spesielt smitteutsatt.

Hun sa at Norge og Danmark har nære bånd, og omtalte åpningen som gledelig for både folk og næringslivet.

Solberg: – Åpne for at nordmenn kan kjøre til Danmark

Det er foreløpig uklart om åpningen mot Danmark kun vil gjelde for reisende med ferger og fly.

– Vi er åpne for at nordmenn kan kjøre med bil gjennom Sverige til og fra Danmark, sa hun.

Men håndtering av praksis rundt dette vil være opp til både Sverige og Norge.

– Vi skal nå snakke med Island, Sverige og Finland om en videre åpning, sier Solberg uten å si noe om når slike avtaler kan komme på plass.

På et spørsmål fra en journalist, svarte hun at flere slike avtaler kan være på plass innen 15. juni.

Danmark åpnet for Island og Tyskland også

Samtidig holdt den danske statsministeren Mette Fredriksen en tilsvarende pressekonferanse i København.

Der kunngjorde hun at Danmark åpner grensen for reisende til og fra Tyskland og Island, i tillegg til Norge.

Ingen åpning mot Sverige eller Finland

Det er lite trolig at grensen mot Sverige eller Finland vil bli åpnet med det første.

En kilde opplyser til Aftenposten at regjeringen har lagt vekt på å samarbeide om åpning med land som har tilsvarende smittesituasjon som Norge. Det har Finland, men ikke Sverige.

Aftenposten får opplyst fra en journalist i finske YLE at innenriksministeriet ikke vil komme med noen felles beslutning sammen med Norge og Danmark fredag. I Finland gjelder de nåværende reiserådene frem til 14. juni.

Nordmenn som vil reise til Finland vil dermed fortsatt bli pålagt karantene i landet, før de kan bevege seg fritt.