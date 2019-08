(Adresseavisen): Den 33 år gamle ordføreren omkom i en båtulykke utenfor Namsos, natt til 1. august. I samme ulykke omkom også kjæresten hennes, Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43), som var kommunepsykolog i Namsos.

Det var ventet rundt 800 personer som ønsker å følge Aune til hennes siste hvilested i dag. Seremonien vises på storskjerm utenfor kirken og i bedehuset rett ved, skriver Adresseavisen.

Familien ønsker at kun deler av begravelsen skal være offentlig.

Flere hundre

Klokken 12.15 stengte dørene inn til kirken, og resterende må stå ute under seremonien. Det er flere hundre personer som står utenfor kirken ved storskjermen under seremonien.

Utenfor kirken er det lett duskregn, men det hindrer ikke stor samling av personer.

Det er kommunens to sogneprester Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf som vil forrette seremonien.

– Det er uendelig stor sorg som gjør at vi samles her i dag. Vi er her for å ta avskjed med Ingrid Aune. Vi er en kommune i sorg. Vi er et Trøndelag i sorg. Og med hennes store nettverk, er det nasjonal sorg. Vi er her for å hedre hennes minne og trøste hverandre, sa Bolstad Kunzendorf under begravelsen.

Sterkt preget Støre

På første rad i kirken sitter blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Hadia Tajik.

Jonas Gahr Støre holdt tale til Ingrid Aune, sterkt preget.

– Dere har mistet den umistelige Ingrid. I Arbeiderpartiet har mange av oss mistet en kjær venninne.

Gahr Støre slet med å holde tilbake tårene og gråten da han snakket varmt om hvor spesiell hun var.

– Jeg håper dere merker at dere ikke står alene. At kirken og området utenfor er fullsatt. At mange har reist langt for å komme hit. Ingrid var noe helt spesielt. Hun gjorde inntrykk på alle som møtte henne. Hun var så full av energi, av entusiasme og engasjement, og samtidig så kunnskapsrik og dyktig. Ingrid var så lett å like, så lett å ta på alvor.

– Vi skulle så gjerne ha ønsket, Ingrid, at vi kunne ta vare på deg også. Men det kunne vi ikke. Og nå er vi her. Og jeg er tvunget til å si disse ordene, sa Støre.

– Vil ta lang tid å komme over sjokket

Varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveinan, holdt også tale under seremonien i Hommelvik kirke.

– Det sjokket vi fikk forrige torsdag når budskapet om din brå og tragiske bortgang nådde oss, vil det ta lang tid før går over. Savnet etter smilet og den sprudlende latteren vil muligens aldri slippe helt tak i oss.

Han la til at det ikke var rart at deres første møte ble lagt på en tur til gapahuken på Skarpåsen. Litt for sent kom Aune i kjapt tempo med sekken på snei, med sitteunderlaget som stakk opp av lokket og jakka under arma.

– Da, som alltid, var du en tidsoptimist, og full av energi klar til å ta fatt på dagens gjøremål.

– Vi var begge glade i å gå tur, gående møter ble derfor et begrep, og en nødvendighet for oss. Da var samtalene gode, og kreativiteten ble av og til så stor, at rådmannen nok innimellom kunne bli svett når vi kom tilbake og øste ut av oss ideer, sa Ole Herman Sveinan og la til:

– I det siste året fortalte du stadig oftere om Eivind Olav. Måten du strålte på når du snakket om han viste tydelig at dette var mannen i ditt liv, som du så for deg framtida med. Den tiden ble dessverre så alt for kort for dere begge.

– Hun var seg selv i jobben

Det var flere som holdt tale under begravelsen i Hommelvik kirke. Fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen, snakket om flere av Ingrid Aunes fine møter med et smil og en god klem.

– Hun satte seg inn i sakene, hun var kunnskapsrik, idérik, kreativ. Hun ville ha resultater. Ingrid var og fremsto som løsningsorientert. Det er et adelsmerke for den gode norske ordføreren.

Han fortsetter med at Aune var lik han gutten i eventyret som først påpekte keiserens manglende klær. Den ene som våget å si noe når alle andre var tause.

– Jeg vil si at hun var like mye et forbilde for alle oss ikke fullt så unge. Ingrid la seg selv i jobben, hun ga seg selv i jobben, men ikke minst: Hun var seg selv i jobben.

–Tapet av Ingrid er stort og uvirkelig

– Tapet av Ingrid er stort. For dere og for oss alle. Det er fremdeles uvirkelig, sa fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Han takket familien for åpenheten og rausheten som de viste ved å slippe alle inn i sorgen.

– Ingrid var så levende, så tilstede og så engasjert. Det er ikke til å fatte at vi ikke skal få høre og se henne mer.

Sandvik fortalte om for to år siden da han og Eva Kristin Hansen fra Stortinget møtte elever ved Sveberg barneskole. Men ingen var interesserte i dem.

- Da Ingrid ivrig presenterte både stortingsrepresentanten og meg til ungene vi møtte, var ingen interesserte i oss. De flokka seg rundt Ingrid, rundt ordføreren sin. De ville ta bilde med henne. De ville tegne henne og ville ha klem.

Tre av jentene på Sveberg barneskole ville bli ordfører, fortsetter Sandvik i talen.

- Det har vært et eventyr og det er ikke å fatte at det er over. En dag kommer minnene til å overvinne sorgen.

Åge Aleksandersen sang

Etter talene ble det lest opp flere hilsninger fra blomsterkransene som sto tett rundt kista til Aune.

Deretter sang Åge Aleksandersen sangen «Lys og varme».

Da var det flere som slet med å holde tårene tilbake.

Ifølge NTB skal Ingrid Aune gravlegges ved siden av søskenbarnet Rolft Christopher Johansen Perreau, som ble drept på Utøya i 2011, 25 år gammel.

