Trodde de solgte ramsløk, solgte egentlig giftig plante

I flere uker har Rød planteskole og hagesenter, som er tilknyttet Hageland-kjeden, solgt det de trodde var ramsløk. Nå har det vist seg at de egentlig solgte liljekonvall.

Det er hagesenteret som selv opplyser om dette på Facebook. «Kjære alle våre kunder, nå trenger vi hjelp», skriver de.

De har dyrket plantene selv, ved egen planteskole, forklarer Steinar Johansen ved senteret til Fredriksstad Blad.

– Da de ble plantet, har det rett og slett skjedd en glipp, og liljekonvall er blitt plantet sammen med ramsløk og blitt merket som ramsløk. De to plantene er lette å forveksle, for de har veldig like blader, forteller han til avisen.

Slik ser du forskjell

Ramsløk er en spiselig løkplante som vokser vilt mange steder i Norge. Den får små, hvite blomster.

Liljekonvall er derimot giftig. Den har blader som ligner på ramsløkens, bare bredere. Den får små, hvite «klokker» når den blomstrer, og den får bær.

Den enkleste måten å skille de to plantene, er ved lukten. Ramsløk har en kraftig løklukt, som ikke er til å ta feil av. Hvis man gnir på bladene eller knekker dem, trer lukten enda tydeligere frem. Liljekonvallen smaker dessuten vondt, om man skulle være så uheldig å smake på den.

Ramsløkbladene sitter dessuten ett og ett på hver sin stilk, og stilken blir ofte hvit nedover. Liljekonvallen har to blader i hver stilk.

Kan gi oppkast og diaré

Ifølge det statlige organet Giftinformasjonen er det ikke farlig om man har spist en liten bit liljekonvall. Giftstoffet er ikke sterkt nok til å gi alvorlig forgiftning, hverken hos barn eller voksne, skriver de.

Behagelig er det likevel ikke. Man kan få «vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré».

Hvis et barn har spist flere enn fem bær/blomster fra liljekonvall, bør man kontakte Giftinformasjonen, det samme er tilfellet hvis det har spist et blad.

Tror det skal gå bra

Hagesenteret oppfordrer på Facebook til å dele opplysningene videre, «så minst mulig skade skjer».

Overfor Fredriksstad Blad understreker de at kunder som er usikre, bare kan komme innom med plantene.

– Når man planter ramsløk, bør de få stå og gro ett til to år før de høstes. Dette for at planten skal få satt seg og spredt seg litt. Plantene vi har, er store og fine, men jeg tror ikke noen har rukket å bruke dem i salaten ennå, sier Johansen til avisen.