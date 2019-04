I går sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel med mye aprilsnø og vanskelige kjøreforhold fra Agder og langs vestsiden av Oslofjorden.

Onsdag morgen kommer vakthavende Per Egil Haga med beroligende nyheter for krokusen, og bilister som alt har skiftet til sommerdekk...

– Lavtrykket i den sørlige delen av Nordsjøen er blitt svekket og har tatt en mer sør-sør-østlig retning med mindre nedbøraktivitet. Farevarselet synes å være litt dårligere fundert enn tidligere, men vi har ikke tatt det helt vekk enda, sier Haga.

For det sentrale Østlandet betyr det at man må opp i høyden og langt inn i Marka for å opplevde det som kan bli sesongens siste snøfall.

Per Annar Holm

Snøgrensen stiger

I morgentimene lå snøgrensen på Agder 200–300 meter over havet, ventende å stige til minst 500 meter utover dagen.

Mens meteorologene i går varslet fra fem til femten millimeter nedbør, er dagens anslag maks ti mm.

En tommelfingerregelen er at én millimeter nedbør betyr én cm snø om det er minusgrader.

– De fleste stedene langs kysten er det nå to-fire varmegrader, mens det på Hovden i Setesdal onsdag morgen er 1,8 minus. Prognosene viser en stigning i temperaturene utover dagen, sier Haga.

I natt var Mesta føre var. Ved 4-tiden var flere saltbiler ute på E18. Saltet har best effekt om det alt ligger på bakken før et eventuelt isregn skulle starte.