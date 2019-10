Svenske kjørte med sommerdekk på fjellet – slik gikk det

Nødetatene rykket ut til riksvei 7 ved Dyranut i Eidfjord kommune like etter 08.30 onsdag. Meldingen gikk ut på at det hadde skjedd et trafikkuhell, og både brannvesen, ambulanse og politi ble sendt til stedet.

Da nødetatene kom frem, viste det seg raskt at det hadde gått bra med de fem personene i bilen som hadde kjørt av veien.

«Ingen var skadet, men bilen var ikke kjørbar», skriver politiets operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker i en pressemelding.

Bilen er svenskregistrert, og føreren var en svensk mann.

«Det viste seg at bilen var kjørt med sommerdekk til tross for is- og snødekke på veien. På grunn av dette oppretter politiet en straffesak på hendelsen og førerkortet til fører ble beslaglagt av politimannskaper på stedet», skriver Halleraker videre.

Bilen er nå fjernet fra stedet, og det er åpent for vanlig trafikk på riksvei 7.