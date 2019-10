Væpnet politiaksjon på skole i Askim etter trussel om skoleskyting

Innsatsleder Ole Juelsen sier til NRK at bakgrunnen for aksjonen er at en elev har ytret seg på nettet og at det har vært det som omtales som en trusselsituasjon. Politiet har pågrepet den aktuelle eleven, og dette skjedde klokken 10.18.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at det ble fremsatt en trussel om «en mulig skoleskyting» av en mindreårig gutt ved skolen.

Politiet understreker at det aldri var fare for liv og helse, og at pågripelsen gitt rolig for seg.

«Barnevernet er rutinemessig koblet inn. På grunn av guttens unge alder og videre etterforskning, ønsker ikke Øst politidistrikt å gi noen ytterligere detaljer om pågripelsen før over helgen», opplyser Øst politidistrikt.

Saken oppdateres.