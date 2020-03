Søndag kveld ankom 1 million ansiktsmasker Norge med fly. Allerede mandag formiddag ble de første distribuert med lastebiler ut i landet.

Statsminister Erna Solberg (H) var til stede på lageret til Helse Sør-Øst på Skedsmokorset for å se dem vel av gårde. Det samme var helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen holder et svært høyt aktivitetsnivå nå, og de møtes også svært ofte til statsråd. Nå er to av Solbergs nærmeste rådgivere, statssekretær Rune Alstadsæter og politisk rådgiver Peder Egseth er bekreftet smittet og i karantene. Det samme er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans statssekretær Vegard Einan.

Erna Solberg har imidlertid ikke testet seg.

– Kommer du til å teste deg?

– Nei, jeg følger de samme rådene som gis ellers om hvem som skal testes. Og da er vi plassert omtrent som helsepersonell i systemet, svarer Solberg.

– Skulle jeg få symptomer, vil jeg selvsagt bli testet som andre personer i den typen kritiske roller, sier hun også.

– Du har ikke hatt noen symptomer?

– Jeg har ikke symptomer på at jeg er syk i det hele tatt.

Hyppige møter i regjeringen

Vanligvis er det statsråd én gang i uken. Siden det første registrerte tilfellet at registrert smitte i Norge, 26. februar, har det var avholdt statsråd syv ganger.

Men den siste tiden har det vært statsråd både 13. mars, 15. mars, 18 mars og 20 mars. Det er høyst uvanlig.

Ifølge Statsministerens kontor holder det med 11 statsråder for å avvikle statsråd på Slottet.

Alle møtene i regjeringen avvikles under strenge smitteverntiltak.

– Vi har praktisert smittevernsrådene strengt siden de kom. Det betyr 2 meters avstand i alle sammenhenger. Vi er færre på møter, flere har hjemmekontor og flere kobler seg opp på video. Deler av Statsministerens kontor jobber nå hjemmefra, slik at vi også har backup i tilfelle noen blir syke, sier Solberg.

– Dere sitter 2 meter fra hverandre i samme rom?

– Ja, og noen på video, svarer hun.

Deler møter på to rom

Noen ganger må møtene på Statsministerens kontor avholdes i to rom, fordi det ikke blir plass til både politikere og byråkrater, når avstanden blir så stor mellom hver. Da sitter noen i naborommet og følger debatten via sikker overføring av lyd og bilde.

Deltagere i hjemmekarantene har også mulighet til å delta via ulike former for slik kommunikasjon.

– Men vi snakker ikke om Facetime, sier en kilde på SMK.

Solberg: Vi har nok utstyr nå

Et av de akutte spørsmålene har vært å sikre nok smittevernutstyr, som ansiktsmasker og smitteverndrakter.

Selv om kasser på lageret ved Gardermoen var merket «made in China», er myndighetene svært tilbakeholdne med informasjon om hvor utstyret kommer ifra og hvordan har sikret det.

Morten Uglum

– Dette har vært et av de kritiske punktene våre. Har vi nok smittevernutstyr, får vi nok smittevernutstyr? Nå ser det ut til at vi får tak i nok utstyr for en periode fremover, sier Solberg.

– Men det betyr ikke at man skal sløse med det, det må brukes på en fornuftig måte, sier hun også.

Smittevernhensyn ble satt først

Beslutningen om å delvis stenge ned Norge ble tatt raskt, viser møtereferater Aftenposten har fått innsyn i. Myndighetene ba om en ekspertvurdering av de økonomiske konsekvensene ved å holde folk hjemme – men ventet ikke på svaret.

– Det kom en mye raskere utvikling på grunn av at så mange hadde vært på ferie i Østerrike og Nord-Italia. Det betydde at vi måtte øke tempoet, ikke minst siden vi ikke kjente smittekilden i flere tilfeller. Da var det tydelig at vi måtte sette i gang tiltak før vi hadde de økonomiske virkningene klart for oss, sier Solberg.

– Så tror jeg ingen hadde de økonomiske virkningene klart for seg på forhånd, sier hun også.

Statsministeren påpeker samtidig at hovedtyngden av de negative økonomiske konsekvensene man nå ser, ikke skyldes tiltakene i Norge – men situasjonen i andre land. Blant annet turiststrømmen til Norge ville uansett stanset opp.

Tiltakene vil bli forlenget

Mandag varslet Folkehelseinstituttet at det ut ifra et smittevern-faglig ståsted kan bli nødvendig med strenge tiltak i flere måneder fremover.

– Vi prøver å få til en kontrollert epidemi i Norge, som går så langsomt at vi opprettholder kapasiteten i helsetjenesten for koronasmittede, men også for andre pasienter som trenger akutt helsehjelp, sier områdedirektør for smittevern Geir Bukholm ved FHI til Forskning.no.

Foreløpig gjelder tiltakene som er satt inn, ut denne uken. Men tirsdag vil regjeringen fatte en beslutning om hva som skjer etter det.

Helseminister Bent Høie sier at folk må belage seg på at tiltakene vil bli forlenget.

– Hvor viktige er FHIs innspill?

– FHI leverer kunnskapsgrunnlaget til beslutningene som vi tar, svarer Høie.

Erna Solberg understreker at det vil ta en stund før vi er tilbake til normalen. Hun vil ikke si om regjeringen vurderer å åpne skolene igjen.

– Tiltakene kommer til å virke lenger, men vi er ikke ferdige med de vurderingene, sier hun.