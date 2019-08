Abid Raja (V) snur – vil hente hjem norsk IS-kvinne og hennes barn

– Jeg vil ikke ha på min politiske samvittighet at vi ikke gjorde nok for å hente hjem denne gutten. Dersom eneste mulighet for det er at mor også kommer hjem, så mener jeg vi må gjøre et unntak i denne saken, sier stortingsrepresentant Abid Raja til NRK.

Han åpner dermed for første gang for å bistå en norsk IS-kvinne slik at barna hennes kan komme til Norge.

Kvinnen (29) er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste – mistenkt for deltakelse i terrororganisasjonen IS, og hun befinner seg i al-Hol-leiren i nordøstlige Syria.

Ett av hennes to barn, en gutt som er nesten fem år gammel, skal være alvorlig syk. I 2017 ble gutten vurdert av en lege i Syria som mener gutten trolig har cystisk fibrose. På forespørsel fra familiens advokat har en norsk professor sendt en sakkyndigerklæring til Utenriksdepartementet hvor han skriver at han frykter for guttens liv, meldte NRK onsdag.

Regjeringens politikk har vært å ikke gi bistand til kvinnelige fremmedkrigere, men Raja sier til NRK at regjeringen er delt i synet, og at han håper at «særlig Høyre ser at det er etisk riktig å hjelpe barnet».

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Både Redd Barna, Human Rights Watch og FN har tidligere i sommer karakterisert forholdene i al-Hol-leiren som forferdelige, og bedt land som Norge om å ta hånd om egne statsborgere som befinner seg der. Det er ukjent hvor mange norske statsborgere som befinner seg i leiren.