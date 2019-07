– Det er den travleste dagen hittil, bekrefter Per Arne Vole.

Han er vertskap på Juvasshytta, en av tre privateide turisthytter som ligger nærmest Galdhøpiggen i Jotunheimen. Vole anslår at rundt 450 mennesker har gått fra Juvasshytta til Galdhøpiggen tirsdag, og rundt 800 fra Spiterstulen. Dette er både folk som går alene og som er med på guidede turer.

– Vi har folk i alle aldere, men mye barnefamilier nå som det er så fint vær, sier Vole.

Selv om tirsdagen er travel, er det fortsatt et stykke igjen til rekorden.

– Vi hadde rundt 2600 mennesker på Galdhøpiggen i august i 2015, sier Vole.

Simen Storrud

– Mest barnefamilier på tur

De tre turisthyttene som ligger nærmest Galdhøpiggen er Juvasshytta, Spiterstulen og Raubergstulen. Alle de tre hyttene rapporterer om at det er mye barnefamilier i år, og mange nordmenn. På Raubergstulen er gjestene midt i middagen når Aftenposten ringer.

– Det er mye folk og fine forhold. Typisk er det mye barnefamilier nå. Før var det fellesferien som gjaldt, men med et mer fleksibelt arbeidsliv ser det ut til at det nå er været som styrer mest, sier Amund Mundhjeld som er vertskap på Raubergstulen turisthytte.

Simen Storrud

Han forteller at han tror rundt halvparten av de 160 gjestene på Raubergstulen har gått på Galdhøpiggen tirsdag, og venter at like mange vil gå dagen etter.

– Skyldes økningen i fjellturisme at flere ønsker å feriere miljøvennlig, eller er det andre årsaker?

– Det har vært en trend de siste fire årene, det er åpenbart at flere og flere nordmenn velger å feriere i eget land. Jeg tror også at flere har fått øynene opp for hvor mye fantastisk fint vi har i Norge, sier Mundhjeld.

Han tror også at en svakere kronekurs kan være en av grunnene til at flere velger ferie i Norge.

– Mange svensker

Spiterstulen turisthytter ligger på en seter i Jotunheimen 1111 meter over havet. Bjørn Andreas Ovesen, som er vertskap på hytta, melder at det også her er godt med gjester.

– Her er det masse, masse mennesker. Det er morsomt at vi har så mange så tidlig i sesongen, sier han.

Mandag hadde hytta over 400 gjester, inkludert turister som sov i telt ved hytta. Men Ovesen har også sett en annen tendens:

– Det som er spesielt i år er at en tredjedel av gjestene våre i begynnelsen av juli har vært svenske. Det er en stor økning fra tidligere, sier han.

– Hva skyldes økningen?

– Jeg har hørt fra flere av dem, men spesielt var det en av gjestene våre som fortalte meg at det kan handle om flyskam.

Simen Storrud

Ovesen forteller at det ellers er mennesker i alle aldere og med alle økonomiske situasjoner som er gjester hos dem. Men for Spiterstulen er det foreløpig ikke årets travleste dag.

– Den høyeste sesongen begynner nå, og vi har hatt det jevnt travelt en stund allerede. Nå har vi ikke flere ledige rom, sier Ovesen.

I likhet med Spiterstulen har Juvasshytta heller ikke flere overnattingsplasser igjen på hytta.

– Vi har fullbooket frem til midt i august, men vi har fortsatt plass på turene sier Per Arne Vole på Juvasshytta.

Han forteller at trafikken ikke er like bra som i 2018 da været var gjennomgående bra hele sommeren, men at de ligger på gjennomsnittet.

Simen Storrud

Turistforeningen: – Flere turer tidlig på året

Mari Stephansen i Den Norske Turistforening sier at det er mer trafikk tidligere på året enn det har vært før.

– Vi får høre at det er god trafikk tidlig. Det tyder på at folk er mer klimabevisste, har fått øynene opp for at det kan være fantastisk å feriere i eget land, og velger reisemål nærmere der de bor, sier hun.

Hun forteller at fjellturisme er en økende trend, og at Den Norske Turistforening med sine 315 000 medlemmer opplever medlemsvekst for 20. året på rad.