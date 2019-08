Til nå er kloden varmet opp omtrent 1 grad siden førindustriell tid. Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) slo fast at den globale middeltemperaturen i 2018 var 0,99 grader over snittet i førindustriell tid.

Forskere ved Meteorologisk institutt i Oslo har avslørt at dette er omtrent 0,1 grad for lite. Årsaken er at det var kaldere i førindustriell tid enn det vitenskapen tidligere har lagt til grunn.