Lørenskog-drapene: Mor informert om drapssiktelse

Den 35 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept sine to små barn, er nå informert om drapssiktelsen, ifølge forsvareren. Fredag blir barna begravet.

Lys og blomster er satt opp for de to barna som ble funnet drept søndag 19. juli. Annika Byrde / NTB scanpix

– Moren er informert om drapssiktelsen. Hun har fått med seg innholdet i den, opplyser advokat Gunhild Lærum til Romerikes Blad.

– Hun har vært veldig opptatt av barna sine. Det strider mot all natur å gjøre noe slikt. Hennes tilstand er uforandret. Hun er helt utenfor, sier Lærum.

Skyldspørsmål

Kvinnen har ikke tatt stilling til straffskyld. Ifølge forsvareren er tilstanden hennes slik at hun ikke kan ta stilling til det. Hun er foreløpig ikke avhørt.

– Det blir nok ikke aktuelt med avhør i neste uke heller. Jeg skal ringe politiet og snakke med dem om dette, sier Lærum.

Forsvarsadvokaten har bedt retten om at det blir gjennomført en prejudisiell observasjon av den barnedrapssiktede 35-åringen.

Begravelse fredag

Fredag blir de to barna begravet. Kommunikasjonsrådgiver Marita Hatlelid i Øst politidistrikt sier familien at dette er en tragedie som har rammet familier og et lokalsamfunn.

Det var ved 8.30-tiden søndag 19. juli at Nedre Romerike brann- og redningsvesen rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune.

Brannmannskapene fant den 35-årige moren kritisk skadet sammen med de to livløse barna i leiligheten.

