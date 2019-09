For to uker siden ble en bjørnebinne med melk i spenene skutt under lisensjakt ved Staupåsen i Engerdal i Hedmark, ikke langt fra Gutulia nasjonalpark. Melk i spenene betyr at binna fikk unger sist vår.

Rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høyskolen i Innlandet har kartlagt alle bjørnefellinger i Norge siden slutten av 1800-tallet. Han reagerer sterkt: