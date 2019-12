Styrket teori om at dødsfall i Hokksund var drap

Mistanken er styrket som følge av undersøkelser på åstedet, tekniske undersøkelser og vitneavhør, opplyser politiinspektør Per Morten Sending i Sørøst politidistrikt til NRK.

De tror ikke mannen var et tilfeldig offer.

– Ingenting tyder på at folk bør være redde. Vi jobber ut ifra en teori om at det ikke var en ren tilfeldighet at gjerningspersonen var der vedkommende var.

Til Dagbladet sier Sending at det ikke tyder på at det var snakk om et ran.

Hørte høyt smell

Mannen ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund sentrum klokken 19.37 mandag. Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24.

Til Drammes Tidende forteller to naboer, et eldre ektepar, at de hørte et høyt smell fra stedet der mannen ble funnet død mandag kveld.

– Vi trodde først det var noen som hadde skutt opp en nyttårsrakett, men skjønte at noe alvorlig hadde skjedd da flere biler stoppet, og noen startet hjertekompresjon på en mann som lå på bakken, sier kvinnen.

Håper på snarlig svar

Tirsdag formiddag skal den avdøde obduseres, og politiet håper en foreløpig obduksjonsrapport samme dag vil gi svar på om de står overfor et drap.

I mellomtiden etterforskes det som et mistenkelig dødsfall.

– Vi mener at han kan ha vært utsatt for en kriminell handling, sier Sending til NTB. Han tilføyer at saken etterforskes bredt.

Tirsdag vil politiet gjøre flere avhør, i tillegg til undersøkelser og teknisk etterforskning.

Politiet har også varslet Kripos, men det er ikke avgjort om de skal kobles inn.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gikk tur med hunden

Mannen hadde vært ute og gått tur med hunden og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.00.

Politiadvokat Ann Iren Svane har tidligere opplyst til NTB at de ikke etterforsker saken som en påkjørsel.

– Avdøde ble funnet ved en trafikkert vei, og i den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med biler som har dashbordkamera som kan ha opptak fra stedet. I og med at dette skjedde i nærheten av en vei, kan det være interessant for oss, sa Mathisen mandag.

Den avdødes pårørende er varslet.

Ingen er pågrepet i saken.