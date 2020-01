Alarmen utløses fordi folk stanser for å ta selfie i ny tunnel

(Stavanger Aftenblad): – Alarmen er utløst mange ganger allerede, særlig mandag kveld og i natt. Årsaken er at bilister stanser nede i Ryfylketunnelen i Rogaland. Det må de for all del ikke gjøre, sier Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen til Stavanger Aftenblad.

Han antar at årsaken til at bilistene stanser er for å se på, og ta bilder av belysningen av fjellhallen i Ryfylketunnelen, som er en del av Ryfast-forbindelsen.

Første del av Ryfast, tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk – åpnet mandag 30. desember klokken 12 og er allerede blitt en turistattraksjon.

All stans forbudt!

I løpet av den første kvelden og natten etter åpningen har alarmen gått flere ganger hos Vegtrafikksentralen. Alarmen blir utløst automatisk hvis biler stanser i tunnelløpet. Alarmen utløses også hvis personer går ut av bilene inne i tunnelen.

Carina Johansen

– Det er all stans forbudt i tunnelen og det er ikke lov til å stanse for å ta bilder, understreker Øyvind Ellingsen.

– Det er farlig og skaper trafikkfarlige situasjoner å stanse bilen, sier han.

Må stenge tunnelen

Når alarmen går må Vegtrafikksentralen stenge tunnelen. I løpet av det siste døgnet har de flere ganger vært nødt til å stenge ett felt fordi bilister har parkert for å nyte synet av verdens lengste, undersjøiske tunnel og belysningen av selve fjellhallen. Noen vil nok ta selfie eller andre bilder.

– Det som skjer da er at de andre bilene vil oppleve at lyset i deres felt blir rødt, fordi feltet blir stengt. Det skaper usikkerhet og utrygge situasjoner, sier Ellingsen

Han har ett råd til bilister i Ryfylketunnelen:

– For all del; ikke stans bilen.

Jarle Aasland

Trafikkrekord første døgn

I løpet av det halve døgnet frem til midnatt passerte 4960 kjøretøyer telleapparatet som er montert i dypet av tunnløpet som benyttes i retning Solbakk. To andre telleapparater ved Solbakk-munningen viser ingen data, men trafikken i det andre tunnelløpet er trolig omtrent på samme nivå.