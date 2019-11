Mye lokal nedbør i form av snø og regn har ført til svært glatte veier flere steder på Østlandet.

På riksvei 2 mellom Søndre Rasta og Lier, sør for Kongsvinger retning Sverige, har en lastebil kjørt av veien, opplyser Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

I Nordkisa i Ullensaker smalt to biler inn i hverandre front mot front, men det skjedde heldigvis i så lav hastighet at ingen ble alvorlig skadet. Politiet melder at det er glatt føre, og at Kopperudveien blir stengt inntil videre.

I Snålroa i Flisa er en person lettere skadet etter at to biler kolliderte. Politiet medler at det er svært glatt på stedet.

Geir Olsen / NTB scanpix

Politiet: Ta det rolig

Det meldes om en rekke ulykker fra Namdal til Agder, uten at det nødvendigvis er glatt føre som er årsaken til alt. Men føret tatt i betraktning, ber politiet og Statens vegvesen folk om å kjøre forsiktig.

– Man bør beregne ekstra god tid, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen Øst.

Alt av brøytebiler og saltbiler er kalt ut.

Mer i vente

– Det kan nok fortsette å snø utover dagen. Det eneste unntaket er Oslo-området, hvor nedbøren vil komme i form av sludd eller regn, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Søndag er det varslet lettere vær over store deler av Sør-Norge. Men mandag morgen ligger det an til å komme enda mer nedbør enn det har vært i løpet av lørdag.