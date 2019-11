– Jeg ble veldig lei meg da de sa at skolen måtte stenge, sier Bastian.

Han og moren går forbi stengte Refstad skole i tussmørket, like før kl. 08. I stedet for å gå ned mot nærskolen, fortsetter de videre langs en gangvei, under en bro og opp til bussene som venter.

Elevene skal kjøres til den midlertidige brakkeskolen. Den ligger bare 3,5 kilometer unna, men veien dit er helt uegnet for barn til fots.

I ett år har Bastian og alle de andre elevene som tilhører Refstad skole, øst i Oslo, tatt skolebuss. Fortsatt aner de ikke når en ny skole vil stå ferdig.

Må kanskje busses gjennom hele barneskolen

Tilsammen kan det ta mange år fra Refstad skole stengte i juni 2018, til en ny er bygget. I verste fall kan det ende med at Bastian og klassekameratene, som nå går i 3. klasse, må busses gjennom hele barneskoleløpet og aldri får gå på nærskolen sin igjen.

Refstad skole ble hastestengt én dag før sommerferien i 2018. Bare 13 år etter at den ble bygget, ble det varslet om alvorlige setningsskader i konstruksjonen.

Maksimal høyde 8 meter

Hvor lang tid det vil ta før en ny skole står klar, avhenger av om planleggerne klarer å holde bygningen inntil maksimalt 8 meters høyde.

Tomten ble regulert i 1980, og den gamle reguleringen sier ikke noe om maksimal høyde på bygget som skal stå der. Derfor er det Plan- og bygningslovens generelle grense på 8 meter som gjelder.

Det legger en rekke begrensninger på bygningen, samtidig som skolen må bygges stor nok til å kunne ta imot alle skolebarna i området i årene som kommer.

Morten Uglum

Rektor: – Vi kan bli nødt til å si opp ansatte

Den uavklarte situasjonen går også ut over skolebudsjettet. Rektor Magnus Kristiansen forteller at mange foreldre har valgt å søke overflytting av barna sine til andre skoler.

Det sluttet 49 elever i løpet av forrige skoleår, i tillegg til at 20 førsteklassinger valgte å søke seg til andre skoler. Det går nå 556 elever på Refstad skole.

På grunn av stykkprisfinansieringen i Oslo, der skoler får penger pr. elev, mister skolen inntekter for hver elev som slutter.

– Fortsetter vi å miste elever, kan vi fort komme i en situasjon der vi må si opp ansatte og miste kompetanse som vi påny kommer til å trenge om bare få år. Økonomisk går det nok ikke helt i balanse i år. Vi må jo også betale for ansatte som følger elevene på bussene til og fra den midlertidige skolen, sier Kristiansen.

Han understreker at det ikke er unikt å måtte busse elever i Oslo når en skole må stenge for å bygges opp igjen.

– Noen skoler har måttet busse elever i to år, men at det kan ta flere år, slik det vil gjøre i vårt tilfelle, det tror jeg er unikt, sier Kristiansen.

Morten Uglum

– En nærskole betyr mye for nabolaget

Den riveklare skolen er 14 meter høy og har tre etasjer. Den fikk dispensasjon da den ble bygget. Det er likevel ikke noen selvfølge at den nye skolen vil få dispensasjon, opplyser Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Torunn Graftås, moren til Bastian og FAU-leder, sier mange foreldre fortviler over at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før en ny skole vil stå klar og at det kan ta flere år hvis etaten bestemmer at tomten må reguleres på nytt.

– En nærskole betyr mye for nabolaget. Det er et knutepunkt, der familier og barn møtes ved feiringer og i uformelle sammenhenger. Nå har vi ikke lenger den møteplassen, sier Graftås.

Asplan Viak AS

Har tegnet skolen inn i terrenget

Harald Øvland, avdelingsdirektør i Plan-og bygningsetaten, sier han forstår at bussing av barna til en annen skole over tid er en belastning for nærmiljøet.

– Derfor veileder vi Undervisningsbygg om hva som kreves for at det skal bli en byggesak i stedet for reguleringssak, sier Øvland.

Arkitektene har på de nyeste skissene fulgt Plan- og bygningsetatens anbefalinger om å plassere skolen inn i terrenget, blant annet for å redusere høyden på bygget.

Men det er også behov for en ekstra avdeling. Det er usikkert om den vil få plass i første etasje, eller om den må legges på toppen av bygningen.

– Reguleringssak vil ta vesentlig lenger tid

Torsdag møtes Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdeling for næring og eierskap, Plan- og bygningsetaten og Undervisningsbygg for å diskutere planen videre.

– Generelt tar en reguleringssak to og et halvt år inkludert den politiske behandlingen, men dette varierer veldig. Det betyr ikke at det vil ta 2,5 år ekstra, men det vil ta vesentlig lenger tid enn en byggesak, sier Øvland.

Kostbart med midlertidig løsning

Han påpeker at ingen ønsker at prosessen skal ta lang tid.

– Å bygge skolen inn i terrenget, vil kanskje være mer kostbart, men med disse skissene vil man kunne unngå en reguleringssak, som vil ta lenger tid. Tid er også penger, sier Øvland.

Undervisningsbygg opplyser at de har brukt 5,5 millioner kroner på å bygge en midlertidig paviljong ved nedlagte Bredtvet videregående skole, der Refstad-elevene nå går. I tillegg bruker kommunen 4 millioner kroner pr. år på skolebuss.