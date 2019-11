Øst politidistrikt meldte klokken 07.48 at en buss har veltet ved Haldenvegen i Sørum. Det skal to passasjerer ombord i tillegg til føreren. Klokken 08.19 meldte politiet at alle var ute av bussen, og at det ikke er personskader utover at sjåføren har vondt i en hånd.

Det er mandag morgen krevende kjøreforhold på store deler av Østlandet som følge av snøfall og temperaturer rundt null grader.

Saken oppdateres