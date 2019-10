Saken oppdateres.

– I morgen er det et år siden Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog, innledet Holden.

Som tidligere møter advokat han pressen i advokatfirmaet Hjorts lokaler i Oslo sentrum. Han forteller at han ønsker å formidle hvordan familien har det nå.

– Familien håper, men vet ikke om Anne Elisabeth fortsatt er i live, fortsetter ham.

Sist familien hørte fra motparten var den 8. juli, forteller advokaten.

– Siste kommunikasjon fra oss til dem skjedde så sent som nå i oktober. Vi håper at det som ble formidlet fra oss til dem gir grunnlag til fortsatt kommunikasjon mellom oss. Familien er villig til å strekke seg langt for å få ordentlig svar på hva som har skjedd med Anne Elisabeth, sier Holden.

Svarer ikke på spørsmål om familien vurderer løsepenger

Holden ønsker ikke å gå inn på hva som blir formidlet mellom familien og motparten som man kommuniserer med. Holden forklarer at familien har et ønske om å være sammen og alene i morgen. Advokaten får spørsmål om familien vurderer å utlyse en dusør:

– Det er et tema som naturligvis diskuteres fortløpende, men det er noe vi vil komme tilbake til ved en senere anledning dersom det skulle bli aktuelt.

– Når det gjelder spørsmål om det er betalt ut penger eller ikke, så er det noe som jeg aldri kommer til å bekrefte eller avkrefte, fortsetter han.

Siri Øverland Eriksen

Politiet er informert om pressekonferansen

Politiet er på forhånd orientert om pressekonferansen.

– Vi har ingen kommentarer til den, og henviser spørsmål til bistandsadvokat Svein Holden, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Han legger i en pressemelding til at politiet ikke vil være tilgjengelig for kommentarer onsdag ettermiddag og kveld.

Tidligere kontakt

Den forrige pressekonferansen ble holdt 6. august i de samme lokalene. Det hadde da gått snart ti måneder siden den 68 år gamle kvinnen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

– Kidnapperne sier hun lever, kunne da bistandsadvokaten fortelle pressekorpset.

– De sier klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at dette er riktig, sa Holden.

En henvendelse fra de antatte gjerningspersonene 8. juli hadde styrket familiens håp om at hun var i live og skulle få komme tilbake til dem i god behold.

Henvendelsen ble oppfattet som «et klart og tydelig svar» på familiens budskap til motparten i februar.

Anbefaling fra politiet

11. februar holdt Holden en presseorientering. Årsaken var at politiet hadde anbefalt familien ikke å forhandle før det kom bevis på at Anne-Elisabeth Hagen lever.

– Dette rådet vil familien følge, sa han.

Den første pressekonferansen ble holdt 24. januar. Da ba han på vegne av familien de antatte kidnapperne om å kommunisere på en annen måte enn tidligere.