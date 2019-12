Siden Babcock overtok som operatør av ambulanseflyene i Nord-Norge, har tjenesten vært preget av til dels store utfordringer. Den siste uken har det som har vært omtalt som en ukjent teknisk feil skapt store problemer, ettersom fem av elleve fly ble satt på bakken som følge av feilen.

Tirsdag informerte Luftambulansetjenesten på en pressekonferanse at Babcock vil sette inn fem ekstra fly for å bedre situasjonen. Tre fly skal hentes inn fra Sverige, ett av dem kan også lande på kortbane.

I tillegg blir det satt inn to kommersielle jetfly, der det ene alt er i drift, og det andre hentes inn torsdag.

Fakta: Bakgrunn om luftambulansekrisen: Det svenske firmaet Babcock overtok som operatør for ambulanseflytjenesten 1. juli, etter at selskapet vant anbudskonkurransen mot blant annet Lufttransport, den tidligere operatøren. Tiden etter at Babcock tok over har vært preget av stadige tekniske feil og avvik i ambulanseoppdragene. Fra de to akuttmottakene i Finnmark, Hammerfest og Kirkenes, er det henholdsvis syv og ti timers kjøring til nærmeste sykehus med traumeavdeling og andre spesialiserte funksjoner, UNN i Tromsø. Ambulansefly er den raskeste transportmetoden for eksempel fra flyplassene i de mindre byene til traumesykehuset i Bodø eller det regionale traumesenteret ved Universitetssykehuset i Tromsø. Fra 1. juli til 30. november er det registrert 286 hendelser som har ført til forsinkelser i luftambulansetjenesten, viser tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Disse hendelsene er oppdrag som er blitt forsinket, eller som har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, som redningshelikopter.

– Situasjonen er så langt håndtert

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland sier tirsdag at de gjør alt de kan for at det skal gå så normalt som mulig, men at situasjonen er alvorlig.

Han tror likevel at situasjonen vil være «rimelig bra» resten av uken.

– Vi bagatelliserer ikke, som vi sa i går har vi satt inn kriseberedskap. Det siste døgnet har det gått greit. Vi er likevel bekymret for været de to neste dagene, for meldingene er dårlige. Det kan bli så dårlig at luftambulansen må stå på bakken, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

– Hvor lenge skal Helse Nord godta at dette er en vanskelig situasjon?

– Så lenge situasjonen er håndtert. Og så langt er den håndtert.

Mandag stilte Forsvaret med helikopter i Kirkenes for å dekke kyststrøk i Finnmark. Bemanningen var også styrket ved helikopterbasen i Tromsø.

Lufttransport vil bidra

Tirsdag opplyste administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten om at tjenesten hadde hatt et møte med Lufttransport, den tidligere operatøren for ambulanseflyene i Norge før Babcock tok over 1. juli. Dette bekrefter daglig leder Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS overfor Dagbladet.

– Vi diskuterer hva vi kan bidra med, sier han til avisen.

Lufttransport er den tidligere operatøren av flyambulansetjenesten.

– Vi håper på kontakten med Lufttransport, slik at vi har noe å tilby på lengre sikt. Det er klart, varer dette til etter nyttår og utover vinteren har vi et kjempeproblem, sa Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Lufttransport som eier flyene, mener de kan være flyveklare i løpet av noen dager. Men Luftfartstilsynet på sin side, mener dette er urealistisk.

– Det er en ganske omfattende prosess. Vi vil nok fort snakke om måneder, sa luftfartsdirektør Lars Kobberstad til NRK.

Heiko Junge / NTB scanpix

Høyner beredskapsnivået

Fylkeslegen i Troms og Finnmark vurderte tirsdag at situasjonen med operatørbytte i luftambulansetjenesten krever økt overvåking. Derfor har Fylkeslegen høynet beredskapsnivået, og vil be om daglige rapporter fra kommunene om situasjoner knyttet til behov for ambulansetransport. De mottar i tillegg daglige rapporter fra Helse Nord.

Babcock jobber med å finne feilen

– Babcock arbeider fortsatt med å finne en løsning, og de kommer stadig nærmere en løsning, sa Juell tirsdag ettermiddag.

I en pressekonferanse mandag ettermiddag informerte Juell om at Babcock nå hovedsakelig arbeider med ett av flyene som ble satt på bakken, for å finne feilen. Han sier videre at Babcock sliter med dårlig vær mens de arbeider med flyet.

Problemet skal ifølge Babcock ikke ha vært registrert på de øvrige flyene i flåten.

Høie til Nord-Norge tirsdag

Torsdag reiste helseminister Bent Høie (H) til Finnmark i forbindelse med beredskapssituasjonen. Høie skulle tirsdag møte regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark, fylkeslegen i Troms og Finnmark, og deretter videre til AMK-sentralen ved universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Onsdag møter helseministeren ledelsen i Babcock.

Heiko Junge / NTB scanpix

Krisestab på ubestemt tid

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenseten fortalte på pressekonferanse mandag ettermiddag det var satt krisestab for å håndtere problemene.

– Vi har problemer, og vet ikke hvor lenge disse vil vare. Enhver hendelse som rammer pasienter ser vi svært alvorlig på, sier Juul.

Helse Nord-direktør Lars Vorland fortalte at krisestaben ville bli benyttet så lenge som nødvendig.

– Vi hadde kriseberedskap i morges, vil sette det inn i morgen også, sa han da, og la til at det ikke er ofte man har vært nødt til å benytte slike tiltak.