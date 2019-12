Forrige fredag ble fem av elleve ambulansefly i Nord-Norge satt på bakken på grunn av en teknisk feil. Det har ført til sterke reaksjoner, og Luftambulansen lovte å sette i verk tiltak. Tirsdag meldte de at totalt fem ekstra fly skulle hentes inn.

Torsdag er flyene på plass.

– Med fem ekstra ambulansefly på topp av tjenestens egne seks fly er beredskapen bra, men ikke optimal. I tillegg står Forsvarets Bell helikopter i Finnmark på 24 timers beredskap, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell i en pressemelding.

Tre av flyene er hentet inn av Babcock Scandinavian Air Ambulance AS fra Sverige. I tillegg leier Luftambulansetjeneste HF inn to jetfly. Også ambulansehelikopteret styrkes med et ekstra helikopter samt ekstra mannskap ved base i Tromsø.

Fremmer krav

Luftambulansetjenesten fremmet torsdag økonomiske krav overfor Babcock for ikke levert beredskap.

– Vi har fremmet krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

I Luftambulansetjenestens avtale med Babcock heter det at oppdragsgiver kan kreve avkorting dersom leverandøren ikke er i stand til å utføre tjenesten i henhold til avtalen.

– Avkorting påløper med kr 10.000 per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet, heter det.

Kravet kan være langt høyere.

Ettersyns- og vedlikeholdsoppgaver som til sammen medfører utmelding på mer enn tolv timer per kalendermåned per ambulansefly i døgnberedskap vil avkortes, heter det i avtalen. For fly i dagberedskap er denne grensen seks timer.

– Leverandør avkortes med kr 10.000 per påbegynte time etter at grensen er overskredet, inntil beredskapsbruddet opphører.

Nær en løsning

Vorland sier de er betrygget etter møtet med Babcock.

– Babcock har gått gjennom sine rutiner og er dessuten nærmere å finne årsaken til problemene med ambulanseflyene. De har gått grundig til verks, sier han.

Torsdag er det tre fly som ikke er i beredskap. Det er satt inn til sammen fem ekstrafly for å kompensere for dette.

Fakta: BAKGRUNN OM AMBULANSEFLYKRISEN Det svenske firmaet Babcock overtok som operatør for ambulanseflytjenesten 1. juli, etter at selskapet vant anbudskonkurransen mot blant annet Lufttransport, den tidligere operatøren. Tiden etter at Babcock tok over har vært preget av stadige tekniske feil og avvik i ambulanseoppdragene. Fra de to akuttmottakene i Finnmark, Hammerfest og Kirkenes, er det henholdsvis syv og ti timers kjøring til nærmeste sykehus med traumeavdeling og andre spesialiserte funksjoner, UNN i Tromsø. Ambulansefly er den raskeste transportmetoden for eksempel fra flyplassene i de mindre byene til traumesykehuset i Bodø eller det regionale traumesenteret ved Universitetssykehuset i Tromsø. Fra 1. juli til 30. november er det registrert 286 hendelser som har ført til forsinkelser i luftambulansetjenesten, viser tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Disse hendelsene er oppdrag som er blitt forsinket, eller som har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, som redningshelikopter.

– Alle akuttoppdrag er løst

«Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF jobber kontinuerlig med å sikre best mulig beredskap for befolkningen, særlig i Nord-Norge der kortbaneflyene er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Det vurderes fortløpende både kortsiktige og langsiktige tiltak», heter det i pressemeldingen.

– Alle akuttoppdrag er så langt løst. Situasjonen er ikke optimal, men håndterbar og forsvarlig, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.

I pressemeldingen skriver Luftambulansen at flyene ble satt på bakken «med en teknisk uregelmessighet i propellområdet». Onsdag opplyste Babcock at de var nærmere en løsning på de tekniske problemene, ifølge VG.